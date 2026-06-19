ABD Ordusundan Uyuşturucu Teknesine Saldırı - Son Dakika
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ABD Ordusundan Uyuşturucu Teknesine Saldırı

19.06.2026 09:01
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Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye saldırı düzenlendi, 3 kişi öldü.

ABD ordusu, Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu madde taşıdığını öne sürdüğü bir teknenin vurulduğunu ve 3 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD Güney Saha Komutanlığının (SOUTHCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen bir tekneye operasyon düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda teknedeki 3 kişinin öldürüldüğü ifade edilen paylaşımda, ABD askerlerinden zarar gören olmadığı kaydedildi.

Paylaşımda, saldırı anına ilişkin görüntülere de yer verildi.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Pasifik Okyanusu, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Ordusundan Uyuşturucu Teknesine Saldırı - Son Dakika

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