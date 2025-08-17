ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi - Son Dakika
17.08.2025 16:34
ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Alaska görüşmesi sonrasında kritik değerlendirmelerde bulundu. Witkoff, "Rusya, Ukrayna'nın beş bölgesiyle ilgili bazı tavizler verdi" diyerek Donetsk, Luhansk, Herson, Zaporijya ve Kırım'a işaret etti. Witkoff ayrıca, Trump ile Putin'in Ukrayna için "güçlü güvenlik garantileri" konusunda anlaştığını söyledi.

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska zirvesinin ardından kritik değerlendirmelerde bulundu.

"RUSYA TOPRAK TAVİZLERİ VERDİ"

Witkoff, "Rusya, Ukrayna'nın beş bölgesiyle ilgili bazı tavizler verdi" ifadesini kullandı. Witkoff Donetsk, Luhansk, Herson, Zaporijya ve Kırım'a işaret etti.

'GÜVENLİK GARANTİLERİ ÜZERİNDE ANLAŞILDI'

Witkoff ayrıca, Trump ile Putin'in Ukrayna için "güçlü güvenlik garantileri" konusunda anlaştığını söyledi. Öte yandan, Trump'ın Rusya konusunda büyük ilerleme kaydedildiğini ifade ettiğini vurguladı.

"ZELENSKİ-TRUMP GÖRÜŞMESİNDEN UMUTLUYUM"

Son olarak Witkoff, yarın (18 Ağustos) gerçekleştirilecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Trump arasındaki görüşmeden umutlu olduğunu ifade etti. Witkoff, "Zelenski ve Avrupalı liderlerle verimli bir toplantı yapmayı umuyoruz. Gerçek bir uzlaşıya varacağımızı düşünüyoruz. Ruslar görüşecek bu barış anlaşmasını ilerletebileceğimizi ve bunu başarabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska'da ikili ilişkileri ve Rusya ile Ukrayna arasında olası bir ateşkesi değerlendirdikleri 'Barışın Peşinde' temalı görüşme gerçekleştirmişti. Yaklaşık 3 saat süren görüşmeden barış çıkmamıştı. Görüşme sonrası açıklama yapan iki liderden Putin, "Güzel bir görüşme oldu" derken Trump ise, "Henüz tam olarak anlaşamadığımız birkaç önemli konu daha var ancak bazı ilerlemeler kaydettik. NATO ile görüşeceğim. Zelenski ile görüşüp konuştuklarımızı aktaracağım" demişti.

PUTİN, BİR SONRAKİ GÖRÜŞME İÇİN MOSKOVA'YI ÖNERMİŞTİ

Trump, Putin'e kendisine ayırdığı zaman için teşekkür ederken, yakında tekrar görüşmeyi umduğunu söylemişti. Putin ise gülerek ve İngilizce olarak "Bir dahaki sefere Moskova'da" yanıtını vermişti. Trump ise, "İlginç bir soru. Bilmiyorum, bu konuda biraz eleştirileceğim," diye yanıtlamıştı.

16 YIL SONRA BİR İLK OLABİLİR

Putin'in Moskova davetinin ardından gözler, Trump'ın vereceği kesin karara çevrildi. Rusya'yı son olarak 2009 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama ziyaret etmişti. O tarihten bu yana, iki ülke arasındaki gerginlik nedeniyle hiçbir ABD başkanı Moskova'ya gitmedi.

PAZARTESİ ZELENSKİ ABD'YE GİDECEK

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Putin-Trump zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, "Pazartesi günü (18 Ağutos) savaşın sona erdirilmesiyle ilgili tüm detayları ele almak üzere Washington DC'de Başkan Trump ile görüşeceğim" demişti.

