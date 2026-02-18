ABD Orta Doğu'ya Askeri Sevkiyat Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD Orta Doğu'ya Askeri Sevkiyat Yapıyor

18.02.2026 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, İran ile görüşmelerin ardından Orta Doğu ve Avrupa'ya savaş uçakları göndermeye başladı.

ABD'nin son 48 saatte Avrupa ve Orta Doğu bölgesindeki üslerine çok sayıda savaş uçağı ve ilgili unsurları sevk ettiği görüldü.

ABD, İran'la dün Cenevre'de yaptığı görüşmelerin hemen ardından Orta Doğu ve Avrupa bölgesine mühimmat sevk etmeyi sürdürüyor.

Açık kaynak istihbaratlarını takip ve analiz eden bazı sosyal medya hesaplarındaki bilgilere göre ABD'nin son günlerde Orta Doğu bölgesine gönderdiği savaş uçağı ve diğer unsurların, 2025 Haziran'da İran'a yönelik saldırı yaptığı dönem kullandıklarıyla aynısı olduğu görüldü.

Açık kaynaklardan edinilen uçuş bilgilerine göre ABD'de bulunan Virginia'daki Joint Base Langley-Eustis'ten gelen 6 adet F-22 tipi savaş uçağı, dün itibarıyla İngiltere'de bulunan RAF Lakenheath üssüne ulaştı.

Katar'daki El Udeid Hava Üssü'nden görev uçuşları yapan bir RC-135 Rivet Joint sinyal istihbarat uçağı da Akdeniz'deki Girit adasına taşındı.

Hürmüz Boğazı'nda dün devriye gezen bir tanesi de dahil olmak üzere çok sayıda P-8 Poseidon deniz devriye uçağı, Orta Doğu'da görev uçuşları yapıyor.

16 Şubat'ta İngiltere'deki RAF Lakenheath'ten 18 adet F-35 uçağının havadan yakıt ikmal tankerleri eşliğinde bölgeye doğru yola çıktığı görüldü.

ABD'nin ayrıca dün İngiltere'deki RAF Mildenhall Hava Üssü'ne iki adet E-3 Sentry AWACS havadan komuta ve kontrol uçağı gönderdiği görüldü.

USS Abraham Lincoln uçak gemisi Orta Doğu'ya konuşlanmıştı

Washington'un İran'ın nükleer programlarına ilişkin taleplerine yanıt vermemesi halinde olası bir saldırıya hazırlık kapsamında Orta Doğu'da eşi benzeri görülmemiş bir ABD askeri yığınağı yapması nedeniyle bölge giderek artan gerilimlere sahne oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a doğru devasa "Armada"nın (ABD donanmasına ait büyük deniz gücü) ilerlediğini belirterek, Tahran yönetimine anlaşma çağrısında bulunmuş, aksi halde "daha kötü bir saldırı" düzenleneceğini kaydetmişti.

Trump, bu Armada'nın "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi öncülüğünde ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret ederek, "(Filo) Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli." ifadesini kullanmıştı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da 26 Ocak'ta "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubunun "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek" amacıyla Orta Doğu'ya konuşlandırıldığını duyurmuştu.

New York Times'ın (NYT) 13 Şubat'taki bir haberinde dört ABD'li yetkiliye dayandırdığı bilgiye göre, Karayipler'de konuşlu uçak gemisi "USS Gerald R. Ford" ve beraberindeki gemilerin Orta Doğu'ya gönderilmesinin kararlaştırıldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Orta Doğu'ya Askeri Sevkiyat Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Andre Onana Trabzonspor’da kriz çıkardı Andre Onana Trabzonspor'da kriz çıkardı
Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek Katılım için bir tek şartları var Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek! Katılım için bir tek şartları var
İsrail, Hamas’a 60 gün süre tanıdı: Silahlar teslim edilmezse operasyonlar başlayacak İsrail, Hamas'a 60 gün süre tanıdı: Silahlar teslim edilmezse operasyonlar başlayacak
CHP köprülerin özelleştirilmesine karşı yürümek istedi, İl Başkanı Özgür Çelik’in önü kesildi CHP köprülerin özelleştirilmesine karşı yürümek istedi, İl Başkanı Özgür Çelik'in önü kesildi
Küme düşmeye hiç niyetleri yok Ümraniyespor, Boluspor’u dörtledi Küme düşmeye hiç niyetleri yok! Ümraniyespor, Boluspor'u dörtledi
Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz

16:41
ABD son 48 saatte Orta Doğu’daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
16:36
Galatasaray’ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor
Galatasaray'ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor
16:26
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
16:08
Ara tatil kaldırılacak mı Bakan Tekin’den öğrencileri üzecek sözler
Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den öğrencileri üzecek sözler
14:44
Mahkemeden Metin Akpınar’a 6 Milyon TL’lik tazminat şoku
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 16:54:56. #7.11#
SON DAKİKA: ABD Orta Doğu'ya Askeri Sevkiyat Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.