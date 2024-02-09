ABD, Pakistan\'da yapılan seçim sonuçlarını bekliyor

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ABD yönetimi, Pakistan'da yapılan seçimlerin kesin sonuçlarını beklediğini ve hangi partiden olursa olsun yeni yönetimle çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Pakistan'daki seçimlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Miller, açıklamasında, Pakistan'daki seçimlerin ifade özgürlüğü üzerinde kısıtlamaların olduğu bir ortamda yapıldığını, ayrıca seçim sürecinde iletişim ve telekomünikasyon hatlarında kısıtlamalar ve insan hakları ihlalleri yaşandığını kaydetti. ABD'li sözcü, bu konularla ilgili iddiaların mutlaka soruşturulması gerektiğini belirtti.

"Pakistan halkının iradesini yansıtan, tam ve zamanında açıklanacak seçim sonuçlarını bekliyoruz. ABD, siyasi partisi ne olursa olsun ortak çıkarlarımızı genişletmek için yeni Pakistan hükümetiyle çalışmaya hazırdır." ifadesine yer veren Miller, iki ülke arasındaki işbirliği alanlarında çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Pakistan'daki seçimler

Pakistan'da Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için dün yapılan seçimlere ilişkin sonuçlar gelmeye devam ediyor.

Seçim Komisyonu, 266 sandalye için yarışılan Ulusal Mecliste 220 sandalyenin dağılımını açıkladı.

Paylaşılan verilere göre, tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri 90, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) 62 ve Bilaval Butto Zerdari'nin liderliğini yaptığı Pakistan Halk Partisi (PPP) 50 sandalye kazandı.

İlk sonuçlara göre, PTI, Ulusal Mecliste PML-N ve PPP'ye göre seçimleri önde götürüyor.

Son genel seçimler 2018'de yapılmıştı

Pakistan'da son genel seçimler, 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.

Pakistan Ulusal Meclisinde 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla çoğunluğun desteğini alarak Başbakan seçilmiş ve ülkeyi Ağustos 2023'e kadar yönetmişti.

Ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar ise 14 Ağustos 2023'te yemin ederek göreve başlamıştı.