ABD, Peru'ya Hastane Gemisi Gönderiyor - Son Dakika
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ABD, Peru'ya Hastane Gemisi Gönderiyor

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ABD, El Nino tehdidine karşı Peru'ya USNS Comfort hastane gemisi gönderecek.

ABD'nin, El Nino tehdidi altındaki Peru'ya, hava olayının etkileriyle mücadele amacıyla hastane gemisi göndereceği bildirildi.

ABD'nin Lima Büyükelçisi Bernie Navarro ve Peru Dışişleri Bakanı Carlos Espa, yaptıkları görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

Büyükelçi Navarro, "USNS Comfort" isimli hastane gemisinin El Nino'nun zirve yapmasının beklendiği Şubat 2027'de Peru kıyılarına konuşlandırılacağını belirtti.

Bakan Espa da ABD'nin El Nino tehdidine karşı Peru'ya yardım yapacağını aktardı. Espa, yardımın miktarına ilişkin herhangi bir rakam bildirmedi.

El Nino ve La Nina hava olayları

Pasifik Okyanusu'ndaki El Nino hava olayı, özellikle okyanuslara kıyısı bulunan bölgelerde ve dünya genelinde sıcaklık artışına neden oluyor.

Bunun tersi şeklinde nitelendirilebilecek La Nina ise dünya için daha soğuk hava koşulları anlamına geliyor.

El Nino ile La Nina arasındaki geçişte de nötr yani doğal hava olayları geçerli oluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Peru'ya Hastane Gemisi Gönderiyor - Son Dakika

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