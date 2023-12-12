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ABD, Rusya'ya karşı yaptırımlar uygulayacak - Son Dakika
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ABD, Rusya'ya karşı yaptırımlar uygulayacak

ABD, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşla bağlantılı gördüğü 250'nin üzerinde kişi ve kuruluşa yaptırım uygulayacağını açıkladı. Yaptırım listesi, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını sürdürme becerisini artırma ve enerji üretimi ile ihracat kapasitesini güçlendirme gibi eylemlerde bulunan birey ve kurumlardan oluşuyor. Listede, Ust-Luga Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Terminali'nin geliştirilmesinde görev alacak üç kuruluş da yer alıyor.

ABD, Rusya\'ya karşı yaptırımlar uygulayacak
12.12.2023 - 23:37,
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NEW ABD, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşla bağlantılı gördüğü 250'nin üzerinde kişi ve kuruluşa yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 250'den fazla kişi ve kuruluşun yer aldığı yaptırım listenin, "yaptırımlardan kaçarak Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını sürdürme becerisini artırma ve Rusya'nın gelecekteki enerji üretimi ve ihracat kapasitesini güçlendirme" gibi eylemlerde bulunan birey ve kurumlardan oluştuğu belirtildi.

100'ü Dışişleri Bakanlığı ve 150'si Hazine Bakanlığınca belirlenen yaptırım listesi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, daha fazla yardım talebinde bulunmak amacıyla, ABD'yi ziyareti esnasında açıklandı.

Rusya'nın dışındaki bazı ülke menşeili vatandaşları ve şirketleri de kapsayan yaptırım uygulaması ile 14024 sayılı Yürütme Kararı çerçevesinde, Rusya'nın, Ukrayna savaşı gibi "zararlı faaliyetlerinin engellenmesinin" hedeflendiği belirtildi.

Listede, Rusya'nın Ust-Luga Limanı'nda inşaatı devam eden ve tamamlandığında Gazprom ve RusGazDobycha tarafından işletilecek Ust-Luga Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Terminalinin (LNG) geliştirilmesinde görev alacak üç kuruluş da yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Kuzey Kore ile Rusya Federasyonu arasında mühimmat transferinde görev alan çeşitli nakliye şirketlerini ve bağlantılı gemileri de belirlediği bilgisine yer verdi.

ABD'nin son açıkladığı liste, Rusya'yı dünyada en çok yaptırım uygulanan ülke haline getirirken, söz konusu listedeki kişi ve kuruluşları kapsayan kanun, ABD mülklerine ve banka hesaplarına erişmeleri veya Amerikan işletmeleriyle çalışmaları engelliyor.

Kaynak: AA
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