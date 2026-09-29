ABD Sahil Güvenliği Mona açıklarında batan tekneden 40 kişiyi kurtardı, 2 ceset buldu

SAN ABD Sahil Güvenliği, Porto Riko'nun batı açıklarında batan teknedeki 40 kişiyi kurtardığını duyurdu.

ABD Sahil Güvenliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün öğle saatlerinde Karayipler'de bulunan ve Porto Riko'ya bağlı Mona Adası yakınından geçen bir teknenin battığını fark edenlerin yetkilileri aradığı ifade edildi.

Açıklamada, teknede tahminen 60 kişinin bulunduğu ve 40 kişinin kurtarıldığı kaydedildi.

Hayatta kalanların 12 saatten fazla suda kaldıkları vurgulanan açıklamada, 2 kişinin cesedine ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, görgü tanıklarının ifadelerine göre, teknenin bir kavga sonucu bazı kişilerin pala ile ağır yaralanmasının ardından battığı, bu nedenle grubun can yeleği olmadan suya atladığı bilgisi paylaşıldı.

Teknedeki kişilerin nereli olduğu henüz netlik kazanmazken kayıp kişileri arama çalışmaları sürüyor.

Yoksulluk ve şiddetten kaçan göçmenler, Haiti ve Dominik Cumhuriyeti'nin paylaştığı Hispanyola Adası'ndan Porto Riko ve diğer adalara, tehlikeli Mona Geçidi'ni kullanarak yolculuk yapıyor.

Haziran 2022'de, aşırı yüklü bir tekne Porto Riko'nun kuzeybatısındaki açık sularda batmış, 11 Haitili hayatını kaybetmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) istatistiklerine göre, çete şiddetinin arttığı Haiti'de 1 Mart 2025 ila 15 Ocak 2026 arasında yaklaşık 5 bin 500 kişi öldürüldü, 2 bin 608 kişi yaralandı.

Ayrıca, Haiti genelinde çete şiddeti nedeniyle 1 Eylül itibarıyla 1,5 milyon kişi de yerinden edildi.

Silahlı grupların, başkent Port-au-Prince'in yaklaşık yüzde 70'ini kontrol ettiği belirtiliyor.