ABD Saldırısında İran Hastanesi Vuruldu

İran basını, ABD'nin saldırılarında ülkenin güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kentindeki bir hastanenin de vurulduğunu duyurdu.

İran devlet televizyonunun haberinde, "Suçlu Amerikan rejiminin Çabahar Limanı'nda bir bölgeye saldırısında bu şehirdeki İmam Ali Hastanesine şarapneller isabet etti." ifadelerine yer verildi.

Hastanedeki hasarın boyutu hakkında henüz bilgi verilmedi.