ABD Savunma Bakanı Austin, Filistin destekçisi aktivist tarafından protesto edildi - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanı Austin, Filistin destekçisi aktivist tarafından protesto edildi

ABD Savunma Bakanı Austin, Filistin destekçisi aktivist tarafından protesto edildi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD Temsilciler Meclisindeki bütçe oturumunda Filistin destekçisi bir aktivist tarafından Gazze'deki soykırımı desteklemesi nedeniyle protesto edildi. Aktivist, Austin'in konuşmasını keserek, ABD'nin İsrail'e koşulsuz desteğini eleştirdi ve Biden yönetiminin de suçlu olduğunu belirtti. Protestocu, oturum başkanının uyarısıyla salondan çıkarıldı ve gözaltına alındı.

30.04.2024 19:27
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ABD Temsilciler Meclisindeki bütçe oturumuna katılan Savunma Bakanı Lloyd Austin, Filistin destekçisi bir aktivist tarafından " Gazze'deki soykırımı desteklerken nasıl ABD'nin liderliğinden bahsedebilirsiniz?" diye protesto edildi.

Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'e koşulsuz destek veren ABD'nin Savunma Bakanı Austin, Temsilciler Meclisinde katıldığı bir oturumda protesto edilerek konuşması kesildi.

Austin'in konuşması devam ederken, elinde "Gazze yaşasın" yazılı bir pankartla ayağa kalkan "CODEPINK" adlı savaş karşıtı sivil toplum örgütünün temsilcisi Medea Benjamin, Bakan'ın sözlerini keserek, Filistin konusundaki tepkisini ortaya koydu.

Benjamin, "Gazze'deki soykırımı desteklerken nasıl ABD'nin liderliğinden bahsedebilirsiniz? Gazze'de yapılan yasa dışı, ahlaksızca ve mide bulandırıcı. Tüm dünya bizi izliyor." diye bağırarak, Gazze konusunda Biden yönetiminin de İsrail kadar suçlu olduğunu söyledi.

Oturum başkanının uyarısıyla salondaki güvenlik görevlilerince dışarı çıkarılan Benjamin, gözaltına alındı.

ABD'nin İsrail'e yönelik koşulsuz desteğini birçok platformda protesto eden sivil toplum örgütlerinden CODEPINK, uzun yıllardır Amerikan yönetimlerinin savaş yanlısı politikalarına tepkilerini ortaya koyuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Savunma Bakanı Austin, Filistin destekçisi aktivist tarafından protesto edildi - Son Dakika

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