ABD Savunma Bakanı: Daha Fazla Can Kaybı Olacak
ABD Savunma Bakanı: Daha Fazla Can Kaybı Olacak

09.03.2026 10:55
Pete Hegseth, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası daha fazla can kaybı olacağını belirtti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ülkesi ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "Bu tür şeyler can kaybı olmadan olmaz. Daha fazla can kaybı olacak." dedi.

Hegseth, CBS televizyonunda yayımlanan "60 Minutes" programında ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla ilgili soruları yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu saldırıların ardından can kayıplarının olacağını söylemekte haklı olduğunu savunan Hegseth, "Bu tür şeyler can kaybı olmadan olmaz. Daha fazla can kaybı olacak." diye konuştu.

Hegseth, özellikle kendi neslinin "ABD'lilerin ülkeye tabutta dönmesinin nasıl bir şey olduğunu bildiğini" dile getirerek, bunun kendilerini zayıflatmadığını, savaşı bitirmek için kararlılıklarını artırdığını savundu.

Öte yandan, Hegseth, İran donanmasından daha fazla gemiyi batıracaklarını ve saldırılarda konvansiyonel mühimmat ve güdümsüz bombaların kullanılacağı aşamanın henüz başlamadığını ifade etti.

İran'ın bir noktada savaşta etkisiz kalacağını ve teslim olmaktan başka seçeneğinin kalmayacağını savunan Hegseth, "Savaşmaya henüz başladık, henüz yükselişe geçtik. Dolayısıyla İranlılar, bunun sonucunda kimin galip geleceğini hesaba katmamışlarsa zamanla Başkan Trump'ın bu savaşta ne kadar kararlı olduğunu anlamaya başlayacaklar." görüşünü paylaştı.

"(Kürt grupları) Bizim misyonumuzun kapsamında değil"

Hegseth, İran'da Kürtlerin yardımını isteyip istemedikleri sorusu üzerine, "Bu, onlara kalmış ancak şu anda bu, bizim misyonumuzun kapsamında değil." yanıtını verdi.

İran'daki durumdan yararlanmaya çalışan tüm diğer gruplara "başarılar dilediğini" belirten Hegseth, onlarla koordinasyon kurulup kurulmayacağına ilişkin soruyu ise cevaplamadı.

Rusya'nın İran'a istihbarat sağladığına yönelik iddialarla ilgili soruları yanıtlayan Hegseth, "her şeyi takip ettiklerini" dile getirdi.

Hegseth, denkleme Rusya'nın dahil olmasının ABD'yi tehlikeye sokmadığını savunarak, "Komutanlarımız, her şeyi hesaba katıyor, şu anda endişelenmesi gerekenler, sadece hayatta kalacaklarını düşünen İranlılar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

11:36
