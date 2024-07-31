ABD Savunma Bakanı: İsrail'e saldırı olursa yardım ederiz - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanı: İsrail'e saldırı olursa yardım ederiz

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Filipinler'e yaptığı ziyaret sırasında İsrail'in saldırıya uğraması durumunda ABD'nin yardım edeceğini belirtti. Austin, savaşın kaçınılmaz olmadığını düşündüğünü ve İsrail'in savunmasına destek vereceklerini ifade etti. Ayrıca, tansiyonu düşürmek ve sorunları diplomatik yollarla çözmek için çalıştıklarını vurguladı. Austin, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğramasıyla ilgili ise herhangi bir bilgisinin olmadığını söyledi.

31.07.2024 14:27
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'in saldırıya uğraması durumunda ABD'nin yardım edeceğini belirtti.

Filipinler'e yaptığı ziyaret sırasında medya mensuplarıyla yaptığı toplantıda konuşan Austin, ABD'nin İsrail'e desteğine ilişkin mesajlar verdi.

Austin, "Savaşın kaçınılmaz olduğunu düşünmüyorum. Ama İsrail saldırıya uğrarsa, elbette İsrail'in savunmasına yardım ederiz." dedi.

Durumun bu noktaya gelmesini istemediklerini kaydeden Austin, "Bunların hiçbirinin olmasını istemiyoruz. Bu konuda yoğun çalışıyoruz, şu andaki tansiyonu düşürmeye ve sorunları diplomatik yollarla çözmeye yardımcı olacak şeyler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Austin, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması konusunda da, medyaya yansıyanlar dışında herhangi bir bilgisinin olmadığını söyledi.

Kaynak: AA

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