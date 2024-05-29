ABD Savunma Bakanlığı, İsrail'in Refah'taki saldırıyı kınadı - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanlığı, İsrail'in Refah'taki saldırıyı kınadı

ABD Savunma Bakanlığı, İsrail\'in Refah\'taki saldırıyı kınadı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, İsrail'in Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilere yönelik düzenlediği saldırıyı korkunç ve yürek parçalayıcı olarak nitelendirerek durmanın gerekliliğine vurgu yaptı. Singh, ABD'nin saldırıları desteklemediğini ve İsrail'e güvenlik yardımlarını sürdürdüklerini belirtti. Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı tedbir kararına rağmen İsrail'in saldırılarına devam ettiği belirtilirken, ABD'nin İsrail ile sivillerin korunması konusunda yaptığı görüşmelerde çağrıda bulunduğu ifade edildi.

29.05.2024 00:31
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NEW ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, İsrail'in güvenli bölge ilan ettiği Refah'ta onlarca yerinden edilmiş Filistinli sivilin hayatını kaybettiği saldırı için "Görüntüler korkunç ve yürek parçalayıcı, bunun durmaya ihtiyacı var." dedi.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Singh, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) aldığı tedbir kararına rağmen 26 Mayıs'ta Refah'ta yerlerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombalamıysla ilgili Singh, "Hafta sonu olanları kesinlikle ciddiye alıyoruz. Sahadan gelen görüntüler korkunç, yürek parçalayıcı. Bunun durmaya ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

Singh, İsraillilerle yaptıkları görüşmelerde sivillerin korunması konusunda her zaman çağrı yaptıklarını savunarak, "Özellikle bu saldırı konusunda size verebileceğim daha fazla bilgi yok." ifadesini kullandı.

ABD'nin Refah'ta "geniş çaplı" saldırıları desteklemediğini ve İsrail'in sahadaki saldırıları ile de hiçbir ilgisinin olmadığını belirten Singh, öte yandan İsrail'e "güvenlik yardımlarını" sağlamayı sürdürdüklerini kaydetti.

Singh, söz konusu saldırıda ABD yapımı bomba kullanılıp kullanılmadığı yönündeki soruya da "Ne tür mühimmat kullanıldı bilmiyorum, bunu İsraillilere sormanızı öneririm." şeklinde yanıt verdi.

Refah'ta zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına yapılan saldırı hakkında İsrail'in başlattığı soruşturmayı beklemek gerektiğini ifade eden Singh, "İsrail hükümetinin uygun ve kapsamlı soruşturma yapabileceğine güveniyoruz." diye konuştu.

Ne olmuştu?

BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı, 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına 26 Mayıs'ta düzenlediği saldırıda 45 Filistinli hayatını kaybetmişti

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." demişti.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Savunma Bakanlığı, İsrail'in Refah'taki saldırıyı kınadı - Son Dakika

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