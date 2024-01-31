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ABD Savunma Bakanlığı, Ketaib Hizbullah'ın askeri operasyonlarına yanıt verdi - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanlığı, Ketaib Hizbullah'ın askeri operasyonlarına yanıt verdi

ABD Savunma Bakanlığı, Ketaib Hizbullah\'ın askeri operasyonlarına yanıt verdi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Irak'ta Şii milis gücü Ketaib Hizbullah'ın ABD güçlerine karşı askeri operasyonları askıya aldığını açıklamasına 'eylemlerin sözlerden daha önemli olduğu' yanıtını verdi. Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirirken, ABD güçlerine yapılan saldırıyla ilgili sorulara cevap verdi. Ryder, İran'ın vekil gruplarına saldırıları durdurmaları çağrısında bulunduklarını ancak bunun gerçekleşmediğini belirtti ve ABD'nin kendi seçtiği bir zamanda ve şekilde yanıt vereceğini söyledi.

31.01.2024 00:29  Güncelleme: 00:30
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NEW ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Irak'ta Şii milis gücü Ketaib Hizbullah'ın ABD güçlerine karşı askeri operasyonları askıya aldığını açıklamasına 'eylemlerin sözlerden daha önemli olduğu' yanıtını verdi.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi.

3 ABD askerinin öldüğü Ürdün- Suriye sınırındaki saldırıda insansız hava aracının (İHA) savunma sistemini nasıl deldiği konusunda hala birçok soru bulunduğunu belirten Ryder, ABD Merkez Komutanlığının (CENTCOM) saldırı üzerinde incelemelerine devam ettiğini bildirdi.

Ryder, CENTCOM'un, söz konusu üssün "tehlikeli bir mahallede" bulunduğunun bilincinde olarak ABD güçlerinin korunmasını sağlamak için gerekli tedbir ve adımları atacağını ifade etti.

Gazetecilerin, Irak'ta Şii milis gücü Ketaib Hizbullah'ın ABD güçlerine karşı askeri operasyonları askıya aldığını açıklamasıyla ilgili sorularına karşılık Ryder, sözden ziyade icraatın önemli olduğunu söyledi.

Ryder, " İran'ın vekil gruplarına net bir şekilde saldırılarını durdurmaları çağrısında bulunduk ama onlar durmadı. Şimdi kendi seçtiğimiz bir zaman ve şekilde yanıt vereceğiz. Eylemler sözlerden daha önemli demekle, 28 Ocak'tan bu yana bildiğim kadarıyla üç saldırı daha olduğunu söylemekle yetineceğim." dedi.

ABD güçlerine İHA ile düzenlenen saldırı

ABD'li yetkililer, ülkenin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne 28 Ocak'ta yerel saatle sabaha karşı yapılan tek yönlü insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 40'tan fazla kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere ABD'li yetkililer, saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tutmuş, ABD'nin seçeceği bir zaman ve yerde saldırıya karşılık verileceğini belirtmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı, İran'ın söz konusu saldırıyla bağlantılı olduğu iddialarını reddederek, "Bölgedeki direniş güçleri karar ve eylemlerinde İran'dan talimat almıyor." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan, Irak'ta Şii milis gücü Ketaib Hizbullah, bugün yaptığı açıklamada, bölgedeki ABD güçlerine karşı askeri operasyonları askıya aldığını duyurmuş, Hizbullah milislerinden, ABD tarafından herhangi bir eylemin meydana gelmesi halinde "pasif savunmada" kalmalarını istemişti.

Kaynak: AA

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