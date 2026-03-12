ABD Senatörleri Hegseth'ten İran Saldırısı İçin Açıklama İstedi - Son Dakika
ABD Senatörleri Hegseth'ten İran Saldırısı İçin Açıklama İstedi

12.03.2026 13:36
Demokrat senatörler, İran'daki saldırının detayları ve sorumluluğu hakkında Savunma Bakanı'na sorular yöneltti.

(ANKARA) - ABD Senatosu'ndaki Demokrat senatörler, İran'da bir kız ilkokulunun hedef alındığı ve çoğu çocuk en az 170 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili Savunma Bakanı Pete Hegseth'ten açıklama talep etti.

ABD Senatosu'ndaki Demokratların çoğunun imzasını taşıyan mektupta, ABD Savunma Bakanı Hegseth'e saldırıya ilişkin ayrıntılı sorular yöneltildi. Senatörler, İran'ın Minab kentinde gerçekleşen saldırının ABD tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin netleştirilmesini istedi.

ABD ordusunun soruşturmayı yürüten yetkilileri, ülke medyasına saldırının büyük olasılıkla Amerikan güçleri tarafından gerçekleştirildiğini söylemişti. Yetkililer hatalı ya da eski istihbarat değerlendirmelerinin hedef analizinde yanlışlığa yol açtığını ileri sürmüştü.

ABD'li senatörlerin Hegseth's gönderdiği mektupta hatalı ya da eski istihbarat değerlendirmelerinin hedef analizinde yanlışlığa yol açıp açmadığı konusunda da bilgi istendi. Senatörler, Hegseth'in savaşın başında "aptalca angajman kuralları olmayacak" şeklindeki açıklamasına atıfta bulunarak, sivillerin korunmasına yönelik kurallara uyulup uyulmadığını ve olası bir savaş suçu riskinin değerlendirilip değerlendirilmediğini sordu.

ABD Başkanı Donald Trump ise daha önce herhangi bir kanıt sunmadan saldırının İran tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini öne sürmüştü. Ancak olayla ilgili yayımlanan bazı görüntülerde saldırının bir ABD Tomahawk füzesiyle gerçekleştiği görülüyor.

Kaynak: ANKA

