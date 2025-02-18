ABD Senatörleri İsrail'de Basın Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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ABD Senatörleri İsrail'de Basın Toplantısı Düzenledi

Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler, Gazze'deki durumu değerlendirip alternatif çözümler aradı.

18.02.2025 00:46
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İsrail'i ziyaret eden Lindsey Graham liderliğindeki Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerden oluşan heyet, başkent Tel Aviv'de basın toplantısı düzenledi.

Lindsey Graham, Dan Sullivan, Sheldon Whitehouse, John Cornyn, Richard Blumenthal, Joni Ernst, Adam Schiff ve Andy Kim, basın mensuplarının gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planına ilişkin konuşan senatörler, alternatiflerin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"Gazze'yi kalıcı olarak işgal etmek, İsrail askerlerinin her hafta öldürülmesiyle sonuçlanacaktır"

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ı Orta Doğu'ya asker göndermemesi konusunda uyaran Senatör Graham, bu uyarısını yineleyerek "Senato'da ABD'nin Gazze'yi ele geçirmesi yönünde çok az istek var." dedi.

Arap ülkelerinin gelecek hafta Suudi Arabistan'da bir araya gelerek Gazze'de kitlesel bir güç olmadan yeniden inşa planı hazırlayıp Trump'a sunacağını söyleyen Graham, bulunacak yeni plan konusunda iyimser olduğunu belirterek "Bence Arap ülkeleri farkına vardı. Ortaya atılanlardan daha iyi bir alternatif bulmalıyız." dedi.

Graham, "Gazze'yi kalıcı olarak işgal etmek, İsrail askerlerinin her hafta öldürülmesiyle sonuçlanacaktır." ifadelerini kullandı.

"Arap liderler kendi ulusal çıkarlarını da düşünerek gerekli rolü üstlenecek"

Demokrat Senatör Blumenthal, Arap liderlerle ve en son Ürdün Kralı 2. Abdullah'la görüştüğünü belirterek "Ürdün Kralı beni Arap ülkelerinin Başkan Trump'a sunacağı planın gerçekçi olduğuna ikna etti." diye konuştu.

"Arap liderler kendi ulusal çıkarlarını da düşünerek gerekli rolü üstlenecek" diyen Blumenthal, Gazze'de güvenliğin ve yeniden yapılanmanın mümkün olduğuna inandığını dile getirdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, senatörlerle görüştü

Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Binyamin Netanyahu da Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerden oluşan heyetle Tel Aviv'de görüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Senatörleri İsrail'de Basın Toplantısı Düzenledi - Son Dakika

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