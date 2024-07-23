ABD Senatörü Bob Menendez, yolsuzluk suçlamaları nedeniyle istifa edecek - Son Dakika
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ABD Senatörü Bob Menendez, yolsuzluk suçlamaları nedeniyle istifa edecek

ABD'de yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla suçlu bulunan Demokrat Senatör Bob Menendez'in, 20 Ağustos'ta görevinden istifa edeceği iddia edildi. Menendez'in istifa kararı, kendi parti üyelerinin baskısı sonucu aldığı belirtiliyor. Menendez, rüşvet almak, adaleti engellemek ve yabancı ülke için faaliyetlerde bulunmak gibi suçlamalarla suçlu bulunmuştu.

23.07.2024 21:19
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ABD'de yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla yargılanarak jüri tarafından suçlu bulunan Demokrat Senatör Bob Menendez'in 20 Ağustos'ta görevinden istifa edeceği iddia edildi.

Washington Post gazetesi, konuyla ilgili bilgi sahibi 2 kaynağa dayandırdığı haberinde, Menendez'in 20 Ağustos'tan geçerli olmak üzere istifa kararı aldığını belirtti.

ABD Senatosu'nda Türkiye aleyhindeki açıklamalarıyla hatırlanan Menendez'in, jüri tarafından suçlu bulunmasının ardından kendi parti üyelerinin artan baskısı sonucu bu kararı aldığı kaydedildi.

Yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarından suçlu bulunmuştu

ABD'de hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan eski Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı, New Jersey Senatörü Menendez, 16 Temmuz'da New York'taki mahkeme jürisi tarafından suçlu bulunmuştu.

Mahkeme jürisi, Menendez'in rüşvet almak, hakkındaki soruşturmalara yönelik baskı yaparak adaleti engellemek ve yabancı ülke için faaliyetlerde bulunmak iddialarını kapsayan 16 ayrı suçlamanın tamamından suçlu olduğuna karar vermişti.

Menendez'in suçlu bulunduğu maddelerin her biri için 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Kaynak: AA

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