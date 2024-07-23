ABD Senatörü Jeff Merkley, Netanyahu'nun ABD Kongresi konuşmasına katılmayacak - Son Dakika
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ABD Senatörü Jeff Merkley, Netanyahu'nun ABD Kongresi konuşmasına katılmayacak

ABD'nin Oregon eyaletinden Demokrat Senatör Jeff Merkley, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresindeki konuşmasına katılmayacağını açıkladı. Merkley, Netanyahu'nun savaş stratejisinin binlerce kadın ve çocuğun ölümüne ve açlığa neden olduğunu belirterek, Kongre'de konuşmaması gerektiğini ifade etti. Demokrat Parti üyelerinin Netanyahu'nun konuşmasını boykot etmesi bekleniyor.

23.07.2024 09:41
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ABD'nin Oregon eyaletinden Demokrat Senatör Jeff Merkley, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresindeki konuşmasına katılmayacağını açıkladı.

Senatör Merkley, X'ten yaptığı paylaşımda, "Netanyahu'nun konuşmasına katılmayacağım." açıklamasını yaptı.

Merkley, " Hamas'ın korkunç saldırısını takiben Netanyahu'nun savaş stratejisi 12 binden fazla kadın ve çocuğu öldürdü, geniş çaplı açlığa neden oldu. (Netanyahu) Siyasi olarak var olmasını rehinelerin serbest bırakılmasının önüne koydu. Kongre'de konuşmaması gerekirdi." ifadelerine yer verdi.

ABD'de Demokrat Partinin önemli sayıda Senato ve Temsilciler Meclisi üyesinin, Netanyahu'nun ABD Kongresinde yarınki konuşmasını boykot etmesi bekleniyor.

Netanyahu, Mart 2015'te eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde ABD Kongresine hitap ettiğinde yaklaşık 60 demokrat kendisini dinlemeye gelmemişti. İsrail Başbakanı'nın yarın ABD Kongresinde planlanan konuşmasına daha fazla sayıda demokratın katılmayacağı kaydediliyor.

Demokrat Senatör Elizabeth Warren ve bağımsız Senatör Bernie Sanders, Netanyahu'nun konuşmasına katılmayacağını açıklayan isimler arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Senatörü Jeff Merkley, Netanyahu'nun ABD Kongresi konuşmasına katılmayacak - Son Dakika

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