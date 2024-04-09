ABD Senatosu'nda Özgür Filistin İçin Hristiyanlar Protesto Gösterisi

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ABD Senatosu'nun kafeterya bölümünü kapatan Amerikalı Hristiyan sivil toplum kuruluşu üyeleri, Gazze'de acil ateşkes ve bölgeye insani yardım gönderilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

ABD Senatosu'nun ana binasında bulunan kafeterya bölümü, "Özgür Filistin İçin Hristiyanlar (CFPA)" adlı sivil toplum kuruluşu üyelerinin protesto gösterisine sahne oldu.

Ellerinde pankartlar taşıyan 100'e yakın gösterici, "Kongre üyeleri ve çalışanları Gazze'dekiler yemek yiyene kadar bugün yemeyecek" şeklinde slogan attı.

Gazze'de acil ateşkes taleplerini de sloganlar eşliğinde dile getiren göstericiler, Gazze'ye bir an önce acil insani yardım gönderilmesi gerektiğini belirtti.

"Bomba değil gıda gönderin" ve "Özgür Filistin" yazılı pankartlar taşıyan göstericilerin çoğu Kongre polisi tarafından gözaltına alındı.

Biden yönetiminin İsrail'e koşulsuz desteğini protesto eden çeşitli sivil toplum kuruluşları zaman zaman Kongre'de gösteri düzenliyor ve ABD'den İsrail'e daha fazla askeri yardım göndermemesini talep ediyor.