ABD Senatosu'nun kafeterya bölümünü kapatan Amerikalı Hristiyan sivil toplum kuruluşu üyeleri, Gazze'de acil ateşkes ve bölgeye insani yardım gönderilmesi talebiyle gösteri düzenledi.
ABD Senatosu'nun ana binasında bulunan kafeterya bölümü, "Özgür Filistin İçin Hristiyanlar (CFPA)" adlı sivil toplum kuruluşu üyelerinin protesto gösterisine sahne oldu.
Ellerinde pankartlar taşıyan 100'e yakın gösterici, "Kongre üyeleri ve çalışanları Gazze'dekiler yemek yiyene kadar bugün yemeyecek" şeklinde slogan attı.
Gazze'de acil ateşkes taleplerini de sloganlar eşliğinde dile getiren göstericiler, Gazze'ye bir an önce acil insani yardım gönderilmesi gerektiğini belirtti.
"Bomba değil gıda gönderin" ve "Özgür Filistin" yazılı pankartlar taşıyan göstericilerin çoğu Kongre polisi tarafından gözaltına alındı.
Biden yönetiminin İsrail'e koşulsuz desteğini protesto eden çeşitli sivil toplum kuruluşları zaman zaman Kongre'de gösteri düzenliyor ve ABD'den İsrail'e daha fazla askeri yardım göndermemesini talep ediyor.
Son Dakika › Güncel › ABD Senatosu'nda Özgür Filistin İçin Hristiyanlar Protesto Gösterisi - Son Dakika
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un, Kayserispor ile yapacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Maç, 13 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Bilet fiyatları ve indirimler hakkında bilgi verildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından 670 yolcuya emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı. İçişleri Bakanlığı talimatı doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetlerde, emniyet kemeri kullanımının trafik kazalarında ölümleri yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 60 azalttığı vurgulandı. Ayrıca trafik personeli tarafından sivil kıyafetli olarak otobüslerde ve ticari araçlarda denetimler gerçekleştirildi.
İHH İnsani Yardım Vakfı, Sudan'da devam eden şiddetli çatışmaların etkisiyle ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu. İHH Sudan Temsilcisi Bilal Bahçi, başkent Hartum'un yanı sıra Darfur ve Port Sudan'da gıda paketi, zekat ve kurban eti dağıttıklarını ve iftar programları düzenlediklerini belirtti. Sudan'da yaşam mücadelesi veren ailelere yardımların devam edeceğini vurgulayan Bahçi, ülkedeki iç karışıklık nedeniyle milyonlarca insanın insani yardım malzemelerine ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Sudan'daki çatışmalar sonucu 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8 milyon kişi yerinden edildi.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker, teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Dokuz ülkenin yardım filosu, Gazze'ye 10 ton insani yardımı havadan bıraktı. Operasyon, İsrail'in onayı ile gerçekleşti ve Ramazan ayının sonuna denk getirildi. Yardım kolileri içinde un, şeker, pirinç, fasulye, bakliyat, yağ ve içme suyu bulunuyor. Ancak havadan yapılan yardımların sahadaki ihtiyacı karşılamadığı ve dağıtımın düştükleri yerde organize edilemediği belirtiliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?