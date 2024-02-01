ABD Senatosu Oturumunda Sosyal Medya Platformlarına Suçlama

ABD Senatosunun "sosyal medya platformlarında çocukların cinsel istismarı" konusunda düzenlediği oturuma katılan Meta, X, TikTok, Snap ve Discord yöneticileri, bu platformlarda yeterli tedbirleri almadıkları suçlamaları karşısında zor anlar yaşadı.
ABD Senatosu Adalet Komitesinin düzenlediği oturuma katılan sosyal medya platformu yöneticileri, senatörlerin çocukların cinsel istismarının önlenmesine ilişkin sorularını yanıtladı.
Yaklaşık 4 saat süren ve Meta'dan (Facebook) Mark Zuckerberg, X'ten Linda Yaccarino, TikTok'tan Shou Zi Chew, Discord'dan Jason Citron ve Snap'tan Evan Spiegel'in katıldığı oturumda zaman zaman gerilim yükseldi.
Senatörler, sosyal medya platformlarının yöneticilerinin çocuk istismarının önlenmesine yönelik yasaya tam olarak destek vermemelerinden şikayet ederek, bu yasanın geçmesi ve söz konusu yöneticilerin hesap vermesi gerektiğini savundu.
Bununla birlikte birçok senatör, online platformların denetlenmesine yönelik ABD'de yıllardır herhangi bir yasanın geçirilemediğinin de altını çizdi.
Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, salonda bulunan sosyal medya kurbanlarının ailelerini de işaret ederek platform yöneticilerinin gerekli tedbirleri almadıkları için suçlu olduklarını savundu.
Graham, Meta CEO'su Zuckerber'e "Ellerin kanlı" diye hitap ederken, ABD'de sosyal medya platformlarını dava edilmekten koruyan "Section 230" başlıklı yasal düzenlemenin derhal kaldırılması gerektiğini ifade etti.
Zuckerberg sosyal medya kurbanlarının ailelerinden özür diledi
Öte yandan bir diğer Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley de bu platformlarda çocukların cinsel istismarının ve gençlerin uyuşturucu ve benzeri kötü alışkanlıklara özendirilmesinin bir türlü önlenemediğini anlattı.
Hawley, Zuckerberg'in kurbanların ailelerinden şahsen özür dilemesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine ayağa kalkarak salonda bulunan ailelere dönen Zuckerberg, online platformlardan kaynaklı olarak hayatlarını kaybedenlerden dolayı üzgün olduğunu ve bundan dolayı ailelerden özür dilediğini ifade etti.
TikTok'a "Çin bağlantısı" suçlaması
Diğer yandan hem Graham hem de Hawley, TikTok'un Çin hükümetiyle bağlantılı olduğunu ve Amerika'da yasaklanması gerektiğini savundu.
TikTok CEO'su Chew, iddiaları reddederek kendilerinin Çin'de de iş yapan diğer tüm firmalar gibi olduklarını ve kişisel veri gizliliği konusunda diğer şirketler kadar hassas olduklarını savundu.
Senatörler, "Çocukların Online Güvenliği" adlı yasa tasarısına hem Kongre'nin hem sosyal medya platformlarının hem de Amerikan kamuoyunun güçlü bir şekilde destek vermesi gerektiğini belirtti ve bu konuda salonda bulunan CEO'lardan koşulsuz destek istedi.
Oturumun ardından sosyal medya platformlarının yöneticileri salondan hızlıca ayrılırken kendilerine yöneltilen sorulara yanıt vermediler.
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