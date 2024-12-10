ABD, Suriye'deki Kimyasal Silahları Takip Ediyor

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(ANKARA) - Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Suriye'de Esad yönetiminden kalan kimyasal silahların yerini tespit etmeye çalıştıklarını belirterek, bunların; sivillere, ABD kuvvetlerine veya bölgedeki ortaklarına karşı kullanmak isteyenlerin eline geçmemesini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Suriye'de HTŞ terör örgütü öncülüğündeki silahlı muhaliflerin ülkenin başkenti Şam'ı ele geçirmesinin ardından bölgedeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, devrilen Esad yönetiminin kimyasal silahlara sahip olduğunu belirtti. Singh ABD'nin bu silahları yerini tespit etmeye çalıştığını açıkladı.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh kimyasal silahlara ilişkin şu hususları kaydetti:

"Kimyasal silahlar konusunda, bunun üzerinde yoğunlaştığımız bir konu olduğunu söyleyebilirim. Diğer ortaklarımızla birlikte, bu kimyasal silahların sivillere, ABD kuvvetlerine veya bölgedeki ortaklarımıza karşı kullanmak isteyen herhangi birinin eline geçmemesini sağlamak için çalışıyoruz.

Ancak, bu silahların ülke içindeki durumuna dair daha fazla bir değerlendirme sunamıyorum. HTŞ'ye gelince, HTŞ ile doğrudan bir iletişimden söz edemem, ancak kesinlikle mesajlarımızın HTŞ ve diğer isyancı gruplara iletilmesini sağlayabilecek başka muhataplarımız var.

Yine de, yalnızca HTŞ'nin bu hareketin bir parçası olmadığını vurgulamak önemli. Bu harekete katılan başka gruplar da mevcut. Dolayısıyla, tüm bu gruplarla iletişim kurma yollarımızı araştırıyoruz, ancak daha fazla ayrıntıya girebileceğim bir durum yok.

Yine, sahadaki ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz, ancak kimlerle çalıştığımız konusunda daha fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Bu silahların etkilerine çok odaklandığımızı söyleyebilirim. Yanlış ellere geçebilir mi, masum sivillere, ABD kuvvetlerine veya bölgedeki ortaklarımıza karşı kullanılabilir mi? Ancak şu anda bu konuda daha fazla ayrıntı veremiyorum.

Ortaklarımızla temas halindeyiz. ABD kuvvetlerinin, sizin ifadelerinizle "onları avlama" konusunda aktif bir katılımı yok. Ancak bu, odaklandığımız bir konu. Bu konuda uzmanlığımız var ve bu silahların yanlış ellere geçmemesini sağlamak için sahadaki ortaklarımızla bu çalışmaları yürütüyoruz."

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da, daha önce yaptığı açıklamada; Suriye'deki silahlı muhalefetin eline geçebilecek ve İsrail tarafından stratejik tehdit olarak görülen kimyasal silah deposu olduğundan şüphelendikleri noktaları hedef aldıklarını belirtmişti.