ABD-Suriye İlişkilerinde Yeni Dönem

(ANKARA) -ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Temsilcisi Tom Barrack, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Ankara'da ABD Kongresi heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, temasların ABD-Suriye ilişkilerinde yeni bir dönemin hız kazandığını gösterdiğini belirtti.

Barrack, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Şara'yı Ankara'da iki partiden üyelerin yer aldığı ABD Kongresi heyetiyle bir araya getirmekten "derin onur" duyduğunu ifade etti. Barrack şu ifadeleri kullandı:

"Büyük bir onurdu; bugün Sayın Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı, iki partiden üyelerin yer aldığı ABD Kongresi heyetiyle kritik önemdeki üst düzey bir görüşme için Ankara'da ağırladık. Senatör Jeanne Shaheen'in başkanlık ettiği heyette Senatörler Chris Coons, Mike Rounds, Dick Durbin ve Lindsey Graham ile Temsilciler Meclisi üyesi Michael Turner yer aldı. Bu temas, dünyanın en karmaşık ve hızla değişen bölgelerinden birinde Suriye'nin odak noktası olmayı sürdürdüğünü açıkça ortaya koyuyor."

Bu düzeydeki Kongre ziyaretleri, ABD dış politikasının temel taşlarından birini oluşturur ve ABD-Suriye ilişkilerinde karşılıklı güvene, örtüşen stratejik çıkarlara ve uzun vadeli bölgesel istikrar hedefi doğrultusunda ortak bir taahhüde dayanan yeni ve güçlü bir döneme girildiğinin ivme kazandığını gösterir.

Bu an, Suriye'nin Orta Doğu'nun geleceğini şekillendirmedeki merkezi rolünü vurgulaması bakımından tarihi bir önem taşımaktadır."