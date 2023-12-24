ABD, Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki ateşkesi bozmaktan çekiniyor

ABD'nin, Suudi Arabistan ile Yemen'deki Husiler arasındaki "zayıf ateşkesi" bozmaktan çekindiği ileri sürüldü.

The New York Times gazetesinin ismi açıklanmayan ABD yönetiminden bazı yetkililere dayandırdığı haberine göre, Başkan Joe Biden yönetimi, Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı gemilere yönelik saldırılarını sürdüren Husilere misilleme yapma konusunda endişe duyuyor.

Söz konusu yetkililer, Washington yönetiminin Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki "zayıf ateşkesi" bozmaktan çekindiğini belirtti.

Yetkililer, ABD'nin Husilere yönelik misilleme yapmamasının arkasında yatan bir diğer endişenin de " Gazze'deki çatışmanın bölgeye yayılması" olduğunu kaydetti.

Yemen'deki iç savaş ve siyasi çözüm çabaları

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 9 yıldır süregelen krizi sona erdirecek kapsamlı bir anlaşmanın hazırlanması için Suudi Arabistan ve Umman aylardır Yemen hükümeti ile Husiler arasında arabuluculuk yapıyor.