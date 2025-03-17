ABD, Tren de Aragua Üyelerini Sınır Dışı Etti - Son Dakika
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ABD, Tren de Aragua Üyelerini Sınır Dışı Etti

ABD, suç örgütü Tren de Aragua'nın 300 üyesini El Salvador'a sınır dışı etti, güvenlik tehdidi vurgulandı.

17.03.2025 10:48
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WASHINGTON, 17 Mart (Xinhua) -- ABD yönetimi, suç örgütü Tren de Aragua'nın üyesi olduğu iddiasıyla yaklaşık 300 kişiyi hafta sonu sınır dışı ederek El Salvador'a gönderdi.

Beyaz Saray'dan pazar günü yapılan açıklamada Tren de Aragua'nın ABD'nin ulusal güvenliğine "doğrudan tehdit" oluşturduğu belirtilirken, çete son yıllarda ABD topraklarında yaşanan "en korkunç suçlardan bazılarını" işlemekle suçlandı.

Açıklamada, " Dışişleri Bakanlığı'nın başarılı çalışmaları sayesinde, bu korkunç canavarlar ülkeden çıkarıldı ve artık ABD halkına yönelik herhangi bir tehdit oluşturamayacakları El Salvador'a gönderildi" denildi.

ABD yönetimi cumartesi günü Tren de Aragua'ya karşı 1798 tarihli Yabancı Düşmanlar Yasası'nı devreye sokmuş ve ülkenin "yabancı terör örgütünün istilasıyla" karşı karşıya olduğunu ileri sürmüştü.

Yerel basında yer alan haberlere göre savaş zamanlarında kullanılan bu yetkilendirme yasası yönetime, çete üyesi olduğunu tespit ettiği herhangi bir göçmeni normal göçmenlik işlemlerine tabi tutmaksızın sınır dışı etme konusunda olağanüstü yetkiler veriyor.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Beyaz Saray, El Salvador, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Tren de Aragua Üyelerini Sınır Dışı Etti - Son Dakika

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