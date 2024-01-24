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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türk Parlamentosunun İsveç'in NATO'ya giriş başvurusunu memnuniyetle karşıladığını açıkladı - Son Dakika
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türk Parlamentosunun İsveç'in NATO'ya giriş başvurusunu memnuniyetle karşıladığını açıkladı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türk Parlamentosunun İsveç'in NATO'ya giriş başvurusunu onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Sullivan, İsveç'in NATO üyeliğiyle birlikte ittifakın daha güçlü ve güvenli hale geleceğini vurguladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türk Parlamentosunun İsveç\'in NATO\'ya giriş başvurusunu memnuniyetle karşıladığını açıkladı
24.01.2024 - 00:45,
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Türk Parlamentosunun İsveç'in NATO'ya giriş başvurusunu onaylayan oylamasını memnuniyetle karşılıyoruz." açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin oylamasına dair X'teki hesabından paylaşımda bulundu.

Sullivan, açıklamasında, "Türk Parlamentosunun İsveç'in NATO'ya giriş başvurusunu onaylayan oylamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, Başkan Biden için önemli bir öncelikti." ifadelerini kullandı.

Jake Sullivan, İsveç'in güçlü ve kapasitesi yüksek bir savunma ortağı olarak katılımıyla NATO'nun daha güçlü hale geleceğini, İttifak'ın daha güvenli olacağını ifade etti.

Kaynak: AA
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