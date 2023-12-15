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ABD, Türkiye'nin Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki rolünü memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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ABD, Türkiye'nin Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki rolünü memnuniyetle karşıladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Bakü ziyaretinin ardından Türkiye'nin Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki anlaşmazlığın çözümünde oynadığı verimli rolü memnuniyetle karşıladığını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Türkiye'nin barışın mümkün olduğu yönündeki ifadelerine katıldıklarını ve iki taraf arasında doğrudan görüşmeleri destekleyeceklerini belirtti.

ABD, Türkiye\'nin Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki rolünü memnuniyetle karşıladı
15.12.2023 - 11:05,
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ABD, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Bakü ziyaretinin ardından, Türkiye'nin Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki anlaşmazlığın çözümünde oynadığı "verimli rolü" memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Miller, AA muhabirinin sorusuna verdiği yanıtta, "(Fidan) Dışişleri Bakanı'nın barışın mümkün olduğu yönündeki ifadelerine katılıyoruz ve bunu başarmak için (Azerbaycan ve Ermenistan) iki taraf arasında doğrudan görüşmeleri destekleyeceğiz." dedi.

Sözcü Miller, "Türkiye'nin bu anlaşmazlığın çözümünde verimli rol oynamasını memnuniyetle karşılıyoruz." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Bakan Fidan arasındaki görüşmelerde, konulardan birinin söz konusu anlaşmazlık olduğunu kaydeden Miller, "Bu (anlaşmazlık), şahsen bir araya geldiklerinde veya telefonda konuştuklarında, düzenli görüştükleri bir konu." ifadelerini kullandı.

Fidan, Bakü ziyareti esnasında, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış görüşmelerini desteklediklerini belirterek "Ermenistan ile normalleşme konusunda önümüzde herhangi bir engel görmüyoruz. (Ermenistan'ın) Azerbaycan ile barış anlaşmasının tamamlanmasını bekliyoruz." değerlendirmesini yapmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı ve Ermenistan Başbakanlığından 7 Aralık'ta yapılan ortak açıklamada, Bakü ile Erivan arasında yapılan görüşmeler sonucunda, iki devlet arasında güvenin güçlendirilmesine yönelik önemli adımların atılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.

Azerbaycan tarafından 13 Aralık'ta yapılan açıklamada, esir takası anlaşması kapsamında 32 Ermeni askerinin serbest bırakıldığı, Gazah sınır bölgesinde gerçekleşen takasta Ermenistan'ın da 2 Azerbaycan askerini teslim ettiği duyurulmuştu.

Açıklamada, Ermeni askerlerinin, sağlık durumlarının Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından kontrol edilmesinin ve durumlarının iyi olduğunun onaylanmasının ardından serbest bırakıldığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA
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