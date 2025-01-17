ABD, Türkiye'ye Yaptırımları Hafifletti - Son Dakika
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ABD, Türkiye'ye Yaptırımları Hafifletti

ABD, Türkiye\'ye Yaptırımları Hafifletti

ABD, Türkiye'nin Suriye harekâtına yönelik yaptırımların bir kısmını kaldırdı ve hafifletti.

17.01.2025 10:33
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(ANKARA) - ABD, Türkiye'nin Suriye'de 2019 yılında başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından uygulamaya koyduğu yaptırımların bir kısmını "Suriye'de sahadaki koşulların değişmesi" nedeniyle kaldırdığını duyurdu.

ABD'nin pazartesi günü görev süresi dolacak olan Başkanı Joe Biden, "Suriye'deki Durumla İlgili Ek Adımlar Atılması" başlıklı kararıyla 2019'da Ankara'ya uygulanan bazı yaptırımları kaldırırken bazılarını da hafifletti.

Beyaz Saray tarafından çarşamba günü yapılan açıklamada, "14 Ekim 2019 tarihli 13894 sayılı Başkanlık Kararnamesi'nde bazı değişiklikler yapıldığı" ifade edildi. Bu değişiklikler arasında, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekatına atıfta bulunan ifadelerin çıkarılması yer aldı.

Açıklamada, Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması ve hafifletilmesinin nedeninin "Suriye'de sahadaki koşulların değişmesi" olduğu ifade edildi.

13894 sayılı kararnamenin ikinci paragrafında yer alan "özellikle Türkiye hükümetinin kuzeydoğu Suriye'ye askeri bir harekat düzenleme yönündeki son eylemleri" ifadesi tamamen metinden çıkarılırken, belirli kişi ve kuruluşların malvarlıklarını dondurmak ve bu kişilere destek sağlayanları hedef almak üzerine detaylı alt başlıklar sadeleştirildi.

Biden'ın bu hafta imzaladığı kararnamede yer alan güncellemeler şöyle sıralanıyor:

"13894 Sayılı Başkanlık Kararnamesinin 1'inci Bölümünde Yapılan Değişiklikler:

(a) İkinci paragrafta yer alan ve özellikle Türkiye Hükümeti'nin kuzeydoğu Suriye'ye askeri operasyon düzenleme yönündeki son eylemleri' ifadesinin çıkarılması;

(b) 1(a)(i)(B)-(F) alt bölümlerinin çıkarılması ve yerine şu ifadelerin eklenmesi:

"(B) Bu kararnameye göre malvarlığı ve malvarlığı çıkarları dondurulan herhangi bir kişiye maddi yardımda bulunmuş, sponsor olmuş, mali, maddi veya teknolojik destek sağlamış ya da bu kişi için veya bu kişinin desteklenmesi amacıyla mal veya hizmet sağlamış olmak; veya

(C) Bu kararnameye göre malvarlığı ve malvarlığı çıkarları dondurulan herhangi bir kişi tarafından veya onun adına doğrudan ya da dolaylı olarak hareket etmiş veya hareket ettiğini iddia etmiş olmak."

(c) 8(f) alt bölümünün çıkarılması.

2'inci Bölüm, Genel Hükümler

(a) Bu kararnamenin hiçbir hükmü, aşağıdakileri zayıflatacak veya başka bir şekilde etkileyecek şekilde yorumlanamaz:

(i) Bir yürütme departmanına veya kurumuna ya da bunların başkanına kanunen verilen yetki; veya

(ii) Bütçe, idari veya yasama tekliflerine ilişkin olarak Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörünün görevleri.

(b) Bu kararname, yürürlükteki yasalarla uyumlu olarak ve tahsisatların uygunluğuna tabi olarak uygulanacaktır.

(c) Bu kararname, hiçbir tarafın ABD'ye, bakanlıklarına, kurumlarına veya kuruluşlarına, memurlarına, çalışanlarına veya temsilcilerine ya da diğer herhangi bir kişiye karşı hukuk veya eşitlik kapsamında uygulanabilir herhangi bir hak veya fayda oluşturmayı amaçlamamakta ve oluşturmaz."

Kaynak: ANKA

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