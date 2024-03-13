ABD, Ukrayna'ya daha fazla destek olunması çağrısında bulundu

ABD Başkanı Joe Biden ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda arasındaki görüşmede, Ukrayna'daki savaşta Kiev'e daha fazla destek olunması başlığı öne çıktı.
ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da ağırladığı Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile hem ikili ilişkileri hem de Ukrayna savaşı gündemini değerlendirdi.
Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın da katıldığı görüşme öncesinde basına kısa bir değerlendirme yapan Biden, Ukrayna'ya daha fazla yardım göndermelerinin şart olduğunu vurguladı ve Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'ne "Ukrayna paketini geçirmesi" çağrısını yaptı.
Biden, bugün Ukrayna'ya ilave 300 milyon dolarlık acil askeri yardım paketini onayladığını hatırlatarak, "Bu tabi ki yeterli değil. Kongre, çok geç olmadan (Ukrayna'ya desteğin de yer aldığı) Ulusal Güvenlik Tasarısı'nı onaylamalı." yorumunu yaptı.
Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da durmaya niyeti olmadığını savunarak, "Polonya bunu hatırlar; Rusya Ukrayna'da durmayacaktır, Putin devam edecektir." dedi.
NATO'ya üye ülkelerin savunma harcamalarını kendi bütçeleri içindeki oranını artırmaları yönündeki çağrısını yineleyen Biden, Polonya'nın bu konuda çok iyi durumda olduğunu belirtti.
Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise Ukrayna'daki savaşta Rusya'ya karşı birlikte hareket etmelerinin önemine işaret ederek, ABD ile birçok savunma başlığında ortak hareket ettiklerini vurguladı.
Duda, ABD ile Polonya arasındaki ikili ilişkilerin de son dönemde giderek derinleştiğini ve bundan memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Polonya Başbakanı Tusk da NATO'nun neden kurulduğunu unutmamaları gerektiğini ve Rusya'ya karşı birlikte hareket etmelerinin önemli olduğunu kaydetti.
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