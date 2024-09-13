ABD, Ukrayna'ya Füzeler İçin Politikasını Sürdürüyor - Son Dakika
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ABD, Ukrayna'ya Füzeler İçin Politikasını Sürdürüyor

ABD, Ukrayna'ya uzun menzilli füzelerin Rusya'da kullanımını sınırlandıran politikayı değiştirmedi.

13.09.2024 20:47
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ABD yönetimi, Ukrayna'ya verdiği uzun menzilli füzelerin Rusya topraklarında kullanımını sınırlandıran politikasının değişmediğini bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde Ukrayna savaşına ilişkin son durumu ve güncel tartışmaları değerlendirdi.

Kirby, Ukrayna'ya verdikleri uzun menzilli füzelerin Rusya toprakları içinde kullanımını sınırlandıran politikalarının değişmediğini kaydederek, "Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik uzun menzilli saldırı kapasitesine yönelik yaklaşımımızda herhangi bir değişiklik yok." dedi.

Kirby'nin açıklaması, ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında bugün Beyaz Saray'da yapılacak görüşmede söz konusu uzun menzilli füzelerin kullanımına ilişkin durumun yeniden değerlendirileceğine ilişkin haberler üzerine geldi.

ABD'li Danışman, bugünkü görüşmede bu konuda bir politika değişikliğine işaret edebilecek bir duyuru beklemediklerini vurguladı.

???????Biden'ın, Ukrayna'ya verdikleri uzun menzilli füzelerin kullanımını sınırlandıran kısıtlamaları kaldırabileceklerini ima eden salı günkü açıklamasının ardından Kirby'nin ifadeleri dikkati çekti.

Kirby, söz konusu kısıtlamaların kaldırılması halinde bu tür saldırılara misliyle karşılık vereceklerini açıklayan Kremlin'e de yanıt verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu yöndeki açıklamalarını ciddiye aldıklarını belirten Kirby, "Bu yorumları ciddiye alıyoruz ancak bunlar daha önce duymadığımız şeyler değil. Ukrayna'ya ne verip vermeyeceğimizle ilgili kendi hesaplarımızı kendimiz yaparız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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