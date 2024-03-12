ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağcı koalisyonunun "tehlikede olabileceği" değerlendirmesinde bulundu.
Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi'nin yayımladığı 2024 Yıllık Tehdit Değerlendirmesi raporunda, İsrail'in Gazze'deki savaşı sona erdirme vizyonuna ilişkin endişeler ifade edildi.
Raporda, "Netanyahu'nun sağcı koalisyonunun tehlikede olabileceği" belirtilerek, "Savaştan önce zaten yüksek olan Netanyahu'nun yönetme kabiliyetine duyulan güvensizlik halk arasında genişledi." denildi.
Netanyahu hükümetinin istifası ve yeni seçimler talep eden büyük protestoların beklendiği kaydedilen raporda, "Farklı, daha ılımlı bir hükümet olasılığına" işaret edildi.
Raporda, İsrail'in "Hamas'ı yok etme" hedefine ulaşmakta zorlanacağı öngörüsüne yer verildi. Ayrıca, "İsrail muhtemelen önümüzdeki yıllarda Hamas'ın silahlı direnişiyle karşılaşacak. Ordu, direnişçilerin saklanmasına, yeniden güç kazanmasına ve İsrail güçlerini şaşırtmasına olanak tanıyan yer altı altyapısını etkisiz hale getirmek için mücadele edecek." değerlendirmesi yapıldı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki "vahim insani durum" nedeniyle daha fazla uluslararası baskıyla karşı karşıya kalacağına dikkati çekilen raporda, İran destekli saldırıların Lübnan, Irak, Körfez ve Kızıldeniz'deki istikrarı tehlikeye atacağı, sürecin doğrudan devletlerarası çatışmaya dönüşme riskinin halen yüksek olduğu kaydedildi.
Ayrıca raporda, "7 Ekim saldırılarını İran'ın düzenlemediği ya da önceden bilmediği" ifade edildi.
Son Dakika › Güncel › ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun liderliğindeki sağcı koalisyonun tehlikede olabileceğini değerlendirdi - Son Dakika
İzmir'de, hayali mizansen ile vatandaşları kandırarak ve kendilerini 'uzlaştırmacı avukat' olarak tanıtıp 83 kişiyi toplamda 4 milyon 150 bin TL dolandıran 12 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle tedavi gören 58 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van'a sevk edildi. Bahçesaray Devlet Hastanesine göğüs ağrısı şikayetiyle başvuran hasta için ileri tetkik ve tedavi kararı alındı. Bölgenin ulaşım sorunu nedeniyle ambulans helikopter talep edildi ve hasta, hastane yakınına inen helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yılmaz, İstiklal Marşı'nın milli mücadele ruhunu, Türk milletinin vatan sevgisini ve bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel biçimde yansıttığını belirtti. Ayrıca, İstiklal Marşı'nın vatanın kutsallığını gösterdiğini ve milletin birlik ve beraberlik içinde tehditlere karşı durduğunu vurguladı.
Muş'un Malazgirt ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda, İstiklal Marşı okundu, konuşmalar yapıldı ve ödüller verildi. Programa ilçe yöneticileri, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 12 Mart'ta, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Ahmet Yesevi İlkokulu bahçesinde bir tören düzenlendi. Törende, İstiklal Marşı okundu ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı. Öğrencilerin renkli gösterileri ve katılımcıların coşkulu kutlamalarıyla tören gerçekleşti. Ayrıca, İstiklal Marşı okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 12 Mart'ta, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Ahmet Yesevi İlkokulu bahçesinde bir tören düzenlendi. Törende, İstiklal Marşı okundu ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı. Öğrencilerin renkli gösterileri ve katılımcıların coşkulu kutlamalarıyla tören gerçekleşti. Ayrıca, İstiklal Marşı okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.
Silivri'de yaşanan komşular arasındaki köpek besleme kavgası cinayetle sonuçlandı. İlhan Kalamaz, mahkemelik olduğu komşusu E.Ö. tarafından aracının içinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Katil zanlısı kısa sürede yakalanarak emniyete götürüldü. Soruşturma ise savcı tarafından başlatıldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından "Ocak ayında yıllık cari açıktaki iyileşme mayısa göre 22,6 milyar dolara ulaştı. Bu yılı OVP'deki yüzde 3,1 olan öngörümüzden daha düşük ve sürdürülebilir cari açık seviyesine yakın bir oran ile tamamlamayı bekliyoruz. Bu performans makro finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine de ilave katkı sağlayacaktır" mesajını paylaştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?