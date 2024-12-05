ABD, Uluslararası Af Örgütü’nün Raporunu Reddetti

Güncel

ABD Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Af Örgütünün (Amnesty International) "İsrail Gazze'de soykırım işliyor" diyen raporunu kabul etmediklerini ve İsrail'in soykırım suçunu işlediği sonucuna ulaşmadıklarını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Gazze'deki son durumu ve Uluslararası Af Örgütünün İsrail'i suçlayan son raporunu değerlendirdi.

ABD'li Sözcü, Uluslararası Af Örgütünün yeni yayımladığı ve İsrail'in Gazze'de soykırım niyetini ve suçunu ortaya koyan raporunun kabul edilebilir olmadığını savundu.

Patel, "Raporla ilgili haberleri gördüm, böyle bir raporun ulaştığı sonuçlara katılmıyoruz. Soykırım iddialarının asılsız olduğunu daha önce söylemiştik." değerlendirmesini yaptı.

Uluslararası Af Örgütü gibi kurumların Gazze'de yaşananlarla ilgili bilgi sağlama konusunda önemli roller oynadıklarını kabul eden Patel, "Bununla birlikte, Gazze'deki insani durumla ilgili olarak sahip olduğumuz endişeleri değiştirmeyen soykırımla ilgili bu bulgulara katılmıyoruz." dedi.

İsrail'in uluslararası insani hukuka uymasının ahlaki ve stratejik bir öncelik olduğunu hatırlatan Dışişleri Sözcü Yardımcısı, "Bu, doğrudan İsrail'le gündeme getirmeye devam edeceğimiz bir konu." yorumunu yaptı.

Uluslararası Af Örgütünün raporu

Uluslararası Af Örgütünün hazırladığı rapora göre, İsrail'in Gazze'deki eylemleri ile yetkililerin açıklamaları, soykırım niyeti ve suçunu ortaya koyuyor.

Örgütün "Kendinizi alt insan gibi hissediyorsunuz: İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırımı" başlıklı raporunda, İsrail'in 7 Ekim 2023 sonrası başlattığı Gazze saldırılarını hiçbir hesap vermeden sürdürdüğü ifade edilmişti.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını inceleyen rapor, can kayıplarını ve yıkımın büyüklüğünü değerlendirirken uluslararası hukuk tarafından yasaklanan eylemlerin üst düzey yetkililer tarafından talep edildiğini de tespit etmişti.

Soykırım suçu için bir grubun kısmen ya da tamamen yok edilmesi gerekmediği, soykırım niyetinin yeterli olduğu belirtilen raporda, İsrail'in 7 Ekim 2023-Temmuz 2024 döneminde Gazze'deki eylemleri incelenmişti.

Rapor hazırlanırken 212 kişiyle görüşme yapılmış ve uydu fotoğrafları da dahil görsel kanıtlar ele alınmıştı.

Bu kapsamda İsrailli hükümet yetkilileri ve askeri yetkililerin açıklamaları da değerlendirilirken bu açıklamalara ilişkin raporlar, İsrail'e de sunulmuştu. Af Örgütü, İsrail'den ise yanıt gelmediğini bildirmişti.