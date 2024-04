Güncel

- ABD üniversitelerindeki Filistin yanlısı gösterilerde yaklaşık 300 gözaltı

WASHINGTON - ABD'deki üniversitelerde devam eden Filistin yanlısı protestolarda eylemcilere sert müdahalede bulunan polis Indiana Üniversitesi'nde 23, Arizona Eyalet Üniversitesi'nde 72, Washington Üniversitesi'nde 80, Northeastern Üniversitesi'nde ise 100 Filistin destekçisini gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında her geçen gün can kaybı atarken dünya genelinde Filistin yanlısı gösteriler de geniş kitlelere yayılıyor. Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca kişi saldırıların başladığı günden bu yana protesto gösterileri düzenleyerek İsrail yönetimine ve destekçilerine "Katliamı durdurun" çağrıları yapıyor. Bir yandan da ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde geçtiğimiz hafta başlayan ve çeşitli ülkelerdeki üniversitelere yayılan Filistin yanlısı protestolar yankı uyandırmaya devam ediyor. ABD'de dün gerçekleştirilen gösterilerde polis, Filistin destekçisi öğrencilere sert müdahalede bulundu. Indiana Üniversitesi'nde bir araya gelen göstericilere müdahale eden ABD polisi, 23 Filistin yanlısı göstericiyi gözaltına aldı. Indiana Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamada ise "Indiana Üniversitesi, kampüste üniversite politikasına uygun barışçıl protestoları desteklemeye devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Arizona Üniversitesi'nde kamp kuranlara müdahale

ABD polisi, Arizona Eyalet Üniversitesi kampüsünde izinsiz kamp kuran Filistin destekçilerine müdahale ederek 15'i öğrenci 72 kişiyi gözaltına aldı. Üniversiteden yapılan açıklamada, "Arizona Eyalet Üniversitesi arazisinde kamp kurmak yasaktır. Yasal gösteriler ancak izin verilen saatlerde gerçekleştirilebilir" denildi. Açıklamada, gözaltına alınan 72 kişi hakkında izinsiz giriş suçundan dava açıldığı belirtildi.

Washington Üniversitesi'nde en az 80 kişiye gözaltı

Washington Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Filistin yanlısı gösterilerde ise ABD polisi en az 80 kişiyi gözaltına aldı. Üniversiteden yapılan açıklamada, "Aralarında öğrencilerin, çalışanların ve üniversite ile ilişkisi olmayan kişilerin de bulunduğu bir grup gösterici kampüste çadır kurdu ve ayrılmayacaklarını ifade etti. Grubun sözleri ve eylemleriyle iyi niyetli olmadıkları ve bu gösterinin kontrolden çıkıp tehlikeli olabileceği kısa sürede anlaşıldı" denildi.

Başkan adayı Sein gözaltına alındı

Üniversitede düzenlenen gösterilerde, 2024'teki başkanlık seçimleri için Yeşil Partiden bağımsız aday Jill Stein de gözaltına alınanlar arasındaydı. Stein yaptığı açıklamada, "Burada demokrasi için, insan hakları için, soykırımı sona erdirmek için ayağa kalkan öğrencilerle aynı hizada duracağız" dedi.

Northeastern Üniversitesi'nde yaklaşık 100 kişiye polis müdahalesi

Northeastern Üniversitesi'nin Boston'da bulunan kampüsünde bir araya gelerek Filistin'e destek sloganları atan göstericilere müdahale eden polis, izinsiz kamp kuran yaklaşık 100 kişiyi gözaltına aldı. Northeastern Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kampüs faaliyetlerinin normale döndüğü ve kampüsün "tamamen güvenli" hale geldiği belirtildi.

Güney California Üniversitesi kampüsü geçici olarak kapatıldı

Filistin yanlısı protestolara sahne olan Güney California Üniversitesi'nin "University Park" kampüsü ise geçici olarak kapatıldı. Üniversite tarafından yapılan açıklamada, "Bir karışıklık nedeniyle University Park, kampüs sakinleri dışındaki kişilere geçici olarak kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.