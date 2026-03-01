ABD, Ürdün'ün Egemenliğini Destekliyor - Son Dakika
ABD, Ürdün'ün Egemenliğini Destekliyor

01.03.2026 14:24
Rubio, Ürdün'ün İran saldırıları karşısında egemenliğini koruma çabalarını desteklediklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ürdün'ün İran saldırıları karşısında egemenliğini koruma çabalarının ülkesi tarafından desteklendiğini teyit etti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Rubio, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgede tanık olunan tehlikeli tırmanış ele alındı.

Rubio, ABD'nin "İran'ın Ürdün topraklarına yönelik saldırılarıyla mücadelede Ürdün'le dayanışma içinde olduğunu" ifade etti.

ABD'li Bakan ayrıca ülkesinin, Ürdün'ün "vatandaşlarının güvenliğini, emniyetini ve egemenliğini korumak için aldığı tüm önlemleri" de desteklediğini teyit etti.

Safedi ise İran'ın Ürdün topraklarına ve kardeş Arap ülkelerine "gerekçesiz saldırılarını" kınadı.

Ürdün'ün güvenliğini, istikrarını ve egemenliğini korumak için gerekli tüm adımları atacağını kaydeden Safedi, ABD'nin Ürdün'le dayanışma içerisinde olmasını takdir etti.

Safedi, güvenlik ve istikrarı güçlendirme çabalarının yoğunlaştırılması, bölgedeki krizlerin sona erdirilmesi ve gerginliğin azaltılması için diplomasi yolunun benimsenmesi çağrısında bulundu.

Ürdün İçişleri Bakanlığı, İran'ın İsrail ve ABD saldırılarına karşılık vermesi sırasında ülke genelinde düşen 73 cisim ve füze parçası olayı kaydedildiğini, olaylarda yaralanma yaşanmadığını açıklamıştı.

Ürdün ordusu da, ülkeyi hedef aldığını iddia ettiği 49 insansız hava aracı ve balistik füzenin engellendiğini duyurmuştu.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Güncel, Ürdün, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
