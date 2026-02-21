ABD Vatandaşı Filistinli Genç Öldürüldü - Son Dakika
ABD Vatandaşı Filistinli Genç Öldürüldü

21.02.2026 12:15
Doğu Kudüs'te vurulup öldürülen Nasrallah Ebu Siyam'ın babası uluslararası soruşturma istedi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından Doğu Kudüs'ün Mihmas beldesinde vurularak öldürülen 19 yaşındaki ABD vatandaşı Filistinli Nasrallah Muhammed Cemal Ebu Siyam'ın babası, olayla ilgili kapsamlı ve uluslararası bir soruşturma açılmasını talep etti.

Muhammed Ebu Siyam, oğlunun öldürülmesine ilişkin sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirterek olayın aydınlatılması çağrısında bulundu.

Doğu Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Mihmas beldesinde yaşayan baba Ebu Siyam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin beldeye düzenlediği baskın sırasında vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Oğlunun ölümüne ilişkin derhal ve kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Ebu Siyam, "Soruşturma oğlumu geri getirmeyecek ama belki acımı ve yaşadığım büyük kaybı bir nebze hafifletir." dedi.

Baba Ebu Siyam, yaşananlara tepki göstererek "Gaspçı İsrailliler, hangi hakla beldemize girip koyunlarımızı çalıyorlar? Oğlum çalınan koyunları geri almaya çalıştığı için mi öldürüldü?" diye konuştu.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin beldedeki baskın ve saldırılarının son bulması gerektiğini vurgulayan acılı baba Ebu Siyam, "Onları her gördüğümüzde, oğlumu ve onu nasıl öldürdüklerini hatırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Nasrallah Muhammed Cemal Ebu Siyam'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi, 19 Şubat'ta Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin beldeye düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu yaralanmıştı. Saldırıda ağır yaralanan Ebu Siyam ise hastanede hayatını kaybetmişti.

Kudüs Valiliği, saldırı sırasında Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin beldedeki Filistinli çiftçilere ait onlarca koyunu da çaldığını bildirmişti.

BM Genel Sekreteri şeffaf soruşturma çağrısı yapmıştı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de çifte vatandaşlığa sahip Nasrallah'ın öldürülmesini kınamış, olayın koşullarına ilişkin derhal, kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi ve sorumluların hesap vermesi çağrısında bulunmuştu.

Guterres ayrıca İsrail hükümetini, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik tüm şiddet eylemlerini durdurmak ve önlemek için somut adımlar atmaya davet etmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Doğu Kudüs, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

