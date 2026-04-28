ABD vatandaşlığından çıkışta rekor: Bekleme süreleri 14 ayı buluyor
ABD vatandaşlığından çıkışta rekor: Bekleme süreleri 14 ayı buluyor

28.04.2026 12:13
ABD vatandaşlığından çıkmak isteyenlerin sayısı artarken, uzun bekleme süreleri, yüksek maliyetler ve siyasi gerekçeler dikkat çekiyor.

ABD vatandaşlığından çıkmak isteyen Amerikalıların sayısı son yıllarda artış gösteriyor. Londra'daki ABD Konsolosluğu'nda randevu süreleri 14 ayı aşarken, Avrupa genelinde ortalama altı ay. Resmi ücret 450 dolara düşürülse de hukuki danışmanlıkla toplam maliyet 7-10 bin doları bulabiliyor. Yıllık başvuru sayısı 2000'lerde yüzlerle sınırlıyken, 2014'ten bu yana binler seviyesinde. Siyasi kutuplaşma ve Trump dönemi etkili olurken, ABD'nin vatandaşlarını ikamet ettikleri ülkede de vergilendirmesi önemli bir neden. FATCA düzenlemesi yabancı bankalarda hesap işlemlerini zorlaştırıyor. Vatandaşlıktan çıkanlar 'covered expatriate' sınıflandırmasıyla ömür boyu vergi yükümlülüğüyle karşılaşabiliyor. ABD'ye girişte sorun yaşanabileceği ve isimlerin resmi listede yayımlandığı belirtiliyor. Aralık ayında gençlerin askerlik kaydını öngören düzenleme de endişe yaratıyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

