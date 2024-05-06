ABD ve Filipinler Ortak Tatbikat Gerçekleştiriyor - Son Dakika
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ABD ve Filipinler Ortak Tatbikat Gerçekleştiriyor

ABD ve Filipinler Ortak Tatbikat Gerçekleştiriyor

ABD ve Filipinler, bölgesel savunmada askeri kabiliyetlerini sergilemek amacıyla ortak tatbikat gerçekleştiriyor. Tatbikata 16 binden fazla asker katılırken, Japonya, Avrupa ülkeleri, Fransız ve Avustralyalı kuvvetler de gözlemci olarak yer alıyor. Tatbikat, Çin ve ABD'nin hassas noktaları olan Güney Çin Denizi ve Bashi Kanalı yakınlarında düzenleniyor. Çin ise tatbikata tepki göstererek bölgesel istikrara zarar verebileceği uyarısında bulundu.

06.05.2024 17:33
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ABD ve Filipinler, bölgesel savunmada askeri kabiliyetlerini sergilemek amacıyla ortak tatbikat gerçekleştiriyor.

Filipinler'in Batanes eyaletinde 22 Nisan'da ABD Deniz Piyadeleri ve Filipinli ortakları tarafından "Omuz omuza" sloganıyla başlatılan tatbikata, 16 binden fazla asker katılıyor.

"Bugüne kadar yapılanların en kapsamlısı" şeklinde nitelendirilen ortak tatbikata, Japonya ve Avrupa ülkelerinden gözlemcilerin yanı sıra Fransız ve Avustralyalı kuvvetler de eşlik ediyor.

ABD Deniz Piyade Binbaşı Robert Patterson, tatbikat alanında yaptığı açıklamada, "Savaşa hazırlıklıyız ve her gün bunun için çalışıyoruz. Filipinli ortaklarımızla birlikte hareket etmeyi geliştirmek oldukça önemli." dedi.

Bu yılki askeri tatbikat bölgesel savunmaya odaklanırken tatbikatların bir kısmının, Çin ve ABD'nin bölgedeki hassas noktaları olan ihtilaflı sular Güney Çin Denizi ve Tayvan ile Filipinler'i ayıran Bashi Kanalı yakınlarında düzenlenmesi dikkati çekti.

Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sularda atış tatbikatı yapılırken, stratejik konuma sahip Bashi Kanalı üzerinde de Black Hawk helikopterleri uçuş gerçekleştirdi.

Çin'den tatbikata tepki

Çin ise tatbikatın bölgesel istikrara zarar verebileceği noktasında uyarıda bulunarak Filipinler'in, ABD ve Asya dışındaki ülkelerle gerçekleştirdiği tatbikatı eleştirdi.

Çin ayrıca, ABD'nin tatbikat öncesinde kara konuşlu füze sistemini Filipinler'in kuzeyine yerleştirmesine karşı olduğunu hatırlatarak tatbikatta hiçbir füzenin ateşlenmemesi gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien de Çin hükümetinin, kapılarına yerleştirilen füze sisteminden endişe duyduğunu ifade etti.

22 Nisan'da başlayan ortak tatbikat, bu hafta sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD ve Filipinler Ortak Tatbikat Gerçekleştiriyor - Son Dakika

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