ABD ve Filipinler Ortak Tatbikata başladı

ABD ve Filipinler orduları, yıllık düzenledikleri "Cope Thunder" adlı ortak askeri tatbikatı başlattı.

Filipinler'de yayın yapan ABS-CBN News'in haberine göre, ABD ve Filipinler ordularının her yıl beraber yaptığı "Cope Thunder" adlı tatbikat başladı.

İki ülkenin orduları, tatbikatın açılış töreni için başkent Manila'nın kuzeyindeki Pampanga kentinde yer alan Clark Hava Üssü'nde bir araya geldi.

Tatbikattaki uçuş operasyonlarının ise aynı kentteki Basa Hava Üssü üzerinden yapılması bekleniyor.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın gölgesinde düzenlenen tatbikat, 17 Nisan'a kadar sürecek.

Küresel yakıt krizi bu tatbikatı da etkiledi

Savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasının ardından tatbikat, küresel yakıt tedarikindeki aksamalar nedeniyle bu yıl bazı kısıtlamalara tabi olacak.

Bu kapsamda medya için yapılacak uçuş gösterileri gibi "zorunlu olmayan" bazı etkinlikler programdan çıkarıldı.

Seyahat ve destek personelinin sayısının azaltılması ve uzmanlar arası bilgi paylaşımı gibi bazı aktivitelerin de çevrim içi yapılması kararlaştırıldı.