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ABD ve Finlandiya arasında Savunma İşbirliği Anlaşması imzalandı - Son Dakika
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ABD ve Finlandiya arasında Savunma İşbirliği Anlaşması imzalandı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Finlandiya ile imzalanan Savunma İşbirliği Anlaşması'nın, ABD'nin transatlantik güvenliğini güçlendirmeye yönelik kapsamlı çabalarının son örneği olduğunu belirtti. Anlaşma ile güvenlik bağları daha da güçlendirilecek ve ordular daha verimli bir şekilde işbirliği yapabilecek.

ABD ve Finlandiya arasında Savunma İşbirliği Anlaşması imzalandı
18.12.2023 - 21:43,
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NEW ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington D.C'de Finlandiya ile imzalanan "Savunma İşbirliği Anlaşması"nın, ABD'nin transatlantik güvenliğini güçlendirmeye yönelik kapsamlı çabalarının son örneği olduğunu belirtti.

Blinken, başkentte, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen'in de hazır bulunduğu, iki ülke arasında imzalanan "Savunma İşbirliği Anlaşması" töreninde konuştu.

NATO'nun, 75 yıllık tarihinde en büyük, en güçlü ve en birlik içinde olduğu dönemi geçirdiğini söyleyen Blinken, bunda Finlandiya'nın NATO'ya dahil olmasının küçümsenemeyecek bir katkısı olduğunu ve yakında İsviçre'nin de katılımını beklediklerini ifade etti.

Blinken, Finlandiya'nın Ukrayna'ya, Rusya ile devam eden savaşında 2 milyar dolardan fazla savunma desteği sağladığına işaret ederek, "Bugün imzalanan Savunma İşbirliği Anlaşması ile güvenlik bağlarımızı daha da güçlendireceğiz. Ordularımız daha verimli ve etkili bir şekilde işbirliği yapabilecek." dedi.

Finlandiya ile imzalanan Savunma İşbirliği Anlaşması'nın, ABD'nin transatlantik güvenliğini güçlendirmeye yönelik kapsamlı çabalarının son örneği olduğuna dikkati çeken Blinken, Avrupa kıtasının her yerinde güvenlik ve istikrarı sağlayan bir ağ oluşturduklarını kaydetti.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen, iki ülkenin sadece stratejik değil, aynı zamanda önemli iki ticari ortak olduğunu aktararak, NATO üyeliğinin yanı sıra yeni imzalanan anlaşma ile ABD ile her alandaki işbirliğini daha üst seviyeye çıkarmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Finlandiya Savunma Bakanı Hakkanen de ülkesinin savunma alanında yatırım yapmaya devam ettiğini, ilgili yeni anlaşmanın askeri, güvenlik, savunma konularında ABD ile birlikte hareket etme yeteneklerini önemli ölçüde artıracağını vurguladı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ABD ve Finlandiya arasında Savunma İşbirliği Anlaşması imzalandı - Son Dakika
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