ABD ve IKBY yetkilileri Peşmerge reformunu görüşmek üzere Erbil\'de bir araya geldi

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NEW ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) üst düzey yetkililerin, "Peşmerge reformunu ve DEAŞ'ın yenilgisini" görüşmek üzere Erbil'de bir araya geldiğini duyurdu.

Pentagon, IKBY Başkanlığı ile ortak bir yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, ABD hükümeti ile IKBY'den üst düzey yetkililerin, 29 Ocak'ta Erbil'deki IKBY Başkanlığı'nda Peşmerge Yürütme Yönlendirme Komitesi'nin ilk toplantısını gerçekleştirdiği belirtildi.

Komitenin, Eylül 2022'de yenilenen ABD Savunma Bakanlığı ile IKBY Peşmerge Bakanlığı Mutabakat Zaptı'nda belirtilen Peşmerge reform hedeflerine ilişkin ilerlemeyi değerlendirmek için toplandığı ifade edilen açıklamada, ayrıca Peşmerge reformuna yönelik kaydedilen ilerlemenin gözden geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Komite, Peşmerge güçlerini Peşmerge Bakanlığı altında birleştirme ve DEAŞ'ın kalıcı yenilgisini garantilemek için profesyonel, yetenekli bir güç oluşturma yönündeki ortak uzun vadeli taahhüdün bir parçası olarak gelecek yılın kilometre taşları üzerinde anlaşmaya vardı." ifadeleri paylaşıldı.

Ayrıca Peşmerge Bakanlığının mali ve güç yapısı reformu yönünde önemli ilerleme kaydettiğine işaret edilen açıklamada, ABD'nin, güçlü, istikrarlı ve egemen bir Irak inşa ederken IKBY halkı da dahil olmak üzere Irak halkının yanında olduğu savunuldu.

KDP-KYB arasındaki sorunlar Peşmerge'nin birleşme sürecini etkiliyor

IKBY Peşmerge Bakanlığı Reform Birimi Sorumlusu Şahevan Selam, Ağustos 2023'te AA muhabirine yaptığı açıklamada, reform süreciyle gelecekte vatandaşların herhangi bir partiye bağlı olmadan Peşmerge olabilmesinin amaçlandığını anlatmıştı.

Selam, Koalisyon Güçleri ve NATO'nun da reform programına destek olduğunu ve programın seyrini takip ettiklerini belirterek, "Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) bağlı Peşmerge birliklerinde sorunlar çıkıyor. O nedenle partiler arasında anlaşmazlık büyüyünce Peşmerge'nin birleşmesiyle ilgili süreç de etkileniyor." demişti.

Hollanda'nın Erbil Başkonsolosu Jaco Beerends de Ağustos 2023'te yaptığı açıklamada, IKBY'nin siyasi partilere ait Peşmerge güçlerinin birleştirilmesi sürecinde başarısız olması halinde uluslararası desteği kaybedeceği uyarısında bulunmuştu.

KDP ve KYB arasında büyük güvensizlik olduğunu belirten Beerends, Peşmerge güçlerinin birleşme sürecinin doğru yönde ilerlemediğini ve reform sürecinin çok değerli bir proje olduğunu ancak siyasi açıdan bir çıkmaz içinde bulunduğunu vurgulamıştı.