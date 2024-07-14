ABD ve İngiltere, Yemen'deki Hudeyde Kentine Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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ABD ve İngiltere, Yemen'deki Hudeyde Kentine Hava Saldırısı Düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere tarafından Hudeyde kentine 3 hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Uluslararası Hudeyde Havalimanı ve El-Luhayye ilçesine yapılan saldırılar sonucunda açıklanan can kaybı ve yaralı sayısı ise henüz bilinmiyor. Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki saldırılarına karşılık olarak bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacaklarını belirtti.

14.07.2024 21:19
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Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere tarafından Hudeyde kentine 3 hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalının haberinde, ABD ve İngiltere'nin, Uluslararası Hudeyde Havalimanı'nı 2 kez bombaladığı belirtildi.

Haberde, Hudeyde'nin kuzeyindeki El-Luhayye ilçesine bağlı El-Bahisi bölgesine de bir hava saldırısı daha düzenlendiği kaydedildi.

İngiltere ve ABD'den ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Yemen'deki Husiler, ocak ayından bu yana ABD ve İngiltere'nin, ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 57 kişinin öldüğünü, 87 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD ve İngiltere, Yemen'deki Hudeyde Kentine Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

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