ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husi hedeflerine hava saldırısı düzenledi

SANA, 15 Nisan (Xinhua) -- ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları, Yemen'in güneybatısında bulunan Taiz eyaletindeki Husi hedeflerine yönelik yeni hava saldırıları düzenledi.
Husilere ait El-Mesira televizyonu, Pazar gecesi gerçekleşen saldırıya ilişkin ayrıntı vermedi. Husilerin hasar ve can kayıpları konusunda nadiren açıklama yaptıkları biliniyor.
Bölge sakinlerinin sosyal medya üzerinden yaptıkları yorumlara göre saldırılarda Kızıldeniz yakınlarındaki bölgeler hedef alındı.
ABD-İngiltere koalisyonu medyada yer alan haberler konusunda henüz açıklama yapmadı.
Koalisyon, Husilerin Kızıldeniz'den geçen uluslararası ticaret gemilerine saldırmasını engellemek üzere Ocak ayından bu yana Husilerin füze rampalarını ve askeri tesislerini hedef alıyor.
Husiler, İsrail saldırıları altındaki Filistinlilerle dayanışma göstermek üzere geçtiğimiz yılın Kasım ayından bu yana İsrail'le bağlantılı kargo gemilerine yönelik saldırılar düzenliyor.
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