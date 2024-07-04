ABD ve İngiltere, Yemen'in El-Hudeyde kentine saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD ve İngiltere, Yemen'in El-Hudeyde kentine saldırdı

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin ülkenin batısındaki El-Hudeyde kentine 3 saldırı düzenlediğini duyurdu. ABD ve İngiltere'nin Hudeyde'nin El-Lihye ilçesine 2 hava saldırısı düzenlediği belirtilirken, Hudeyde'nin Beyt el-Fakih ilçesine bağlı El-Cah bölgesine de bir hava saldırısı düzenlendiği aktarıldı. Husilerin eylemleri nedeniyle Kızıldeniz'deki deniz ticareti tehlikeye girmiş ve birçok gemicilik şirketi seferlerini durdurma kararı almıştır.

04.07.2024 23:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin, ülkenin batısındaki El-Hudeyde kentine 3 saldırı düzenlediğini duyurdu.

Husilere bağlı "El-Mesira" televizyonunda yayınlanan haberde, ABD ile İngiltere'nin, Hudeyde'nin El-Lihye ilçesine 2 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

ABD ve İngiltere'nin, Hudeyde'nin Beyt el-Fakih ilçesine bağlı El-Cah bölgesine de bir hava saldırısı düzenlediği aktarıldı. Haberde, söz konusu saldırılar ve sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

KIZILDENİZ'DEKİ SON DURUM

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor. Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı. ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Yemen, İran, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD ve İngiltere, Yemen'in El-Hudeyde kentine saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:56 Bakanlığı harekete geçiren paylaşım: Sultanbeyli’de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız Bakanlığı harekete geçiren paylaşım: Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız
22:30 CHP lideri Özel’den, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili iki MHP’li isme çağrı CHP lideri Özel'den, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili iki MHP'li isme çağrı
21:59 Almanlar iyice çirkinleşti Merih’i şikayet ettikleri yetmedi, skandal bir iddiada da bulundular Almanlar iyice çirkinleşti! Merih'i şikayet ettikleri yetmedi, skandal bir iddiada da bulundular
21:35 Pençe-Kilit bölgesinden acı haber Uzman Çavuş Cebrail Acar şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Uzman Çavuş Cebrail Acar şehit oldu
21:34 TBMM’de tansiyon zirve yaptı Ağbaba’dan Gökçek’e: Baban hırsız mı, FETÖ’cü mü TBMM'de tansiyon zirve yaptı! Ağbaba'dan Gökçek'e: Baban hırsız mı, FETÖ'cü mü?
23:01 1 kuruş bile kazanamayacaklar Beşiktaş, takımın yıldızını bedavaya gönderiyor 1 kuruş bile kazanamayacaklar! Beşiktaş, takımın yıldızını bedavaya gönderiyor
21:19 Üzerlerine yıldırım düşen çocukları kurtarmak için toprağa gömdüler Üzerlerine yıldırım düşen çocukları kurtarmak için toprağa gömdüler
21:02 Üsküdar Belediyesi’nden Hilmi Türkmen’in ’gayrimenkul satışı’ iddialarına yanıt Üsküdar Belediyesi'nden Hilmi Türkmen'in 'gayrimenkul satışı' iddialarına yanıt
20:07 Komşu ülkeden atılan 200 roket, İsrail’i cehenneme çevirdi Komşu ülkeden atılan 200 roket, İsrail'i cehenneme çevirdi
18:58 Galatasaray’a imzayı attı Michy Batshuayi’den Fenerbahçelileri kızdıracak transfer itirafı Galatasaray'a imzayı attı! Michy Batshuayi'den Fenerbahçelileri kızdıracak transfer itirafı
18:50 Bursa sular altında Seyir halindeki araçlar kayboldu, metrolar kapalı havuza döndü Bursa sular altında! Seyir halindeki araçlar kayboldu, metrolar kapalı havuza döndü
18:35 Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı
18:03 Sinan Ateş’in yanındaki kişi cinayet anını anlattı, mahkeme salonu buz kesti Her satırı korkunç Sinan Ateş'in yanındaki kişi cinayet anını anlattı, mahkeme salonu buz kesti! Her satırı korkunç
17:42 “Bozkurt“ soruşturması fitili ateşledi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berlin çıkarması "Bozkurt" soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması
16:41 Gözlerinin yaşına bakmadılar İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası Gözlerinin yaşına bakmadılar! İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 23:53:53. #1.13#
SON DAKİKA: ABD ve İngiltere, Yemen'in El-Hudeyde kentine saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement