Yemen'de İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'ye ait noktalara hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
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Yemen'de İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'ye ait noktalara hava saldırısı düzenledi

Yemen\'de İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere\'ye ait noktalara hava saldırısı düzenledi

Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin Sada kentine düzenlediği hava saldırısını duyurdu. Saldırılar sonucunda hasar olup olmadığı bilinmiyor. Husiler, İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ticari gemilere saldırılar düzenlemeye başlamıştı. Bu durum, deniz ticareti güvenliğini tehlikeye soktu ve ABD liderliğinde çok uluslu bir deniz görev gücü oluşturuldu. Süveyş Kanalı üzerinden yapılan küresel ticaret de etkilendi.

10.02.2024 01:00
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Yemen'de İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin, ülkenin kuzeyindeki Sada kentine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Saldırılara ilişkin bilgi Husilere ait El-Mesire Televizyonu tarafından verildi.

Habere göre, ABD ile İngiltere, Sada'nın Bakim ilçesine bağlı El-Kutaynat bölgesine 2 hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda hedef alınan noktalarda hasar olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Husiler, dün de ABD ile İngiltere'nin, ülkenin batısındaki Hudeyde kentinin kıyı kesimindeki 3 bölgeyi vurduğunu açıklamıştı.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA

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