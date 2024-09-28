ABD ve Irak'tan Yeni Güvenlik İşbirliği - Son Dakika
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ABD ve Irak'tan Yeni Güvenlik İşbirliği

ABD, DEAŞ karşıtı koalisyonun Irak'taki görevini Eylül 2025'te sonlandıracak, yeni işbirliği başlayacak.

28.09.2024 00:46
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ABD ve Irak, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Irak'taki görevinin Eylül 2025'te sona ereceğini, bununla birlikte iki ülke arasında yeni bir güvenlik işbirliği sürecinin başlayacağını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Irak yönetiminin imza attıkları ortak resmi açıklamayı kamuoyu ile paylaştı.

Açıklamada, ABD öncülüğünde 2014 yılında DEAŞ'a karşı kurulan koalisyonun Irak'taki görevinin 12 ay sonra, yani Eylül 2025'te sona ereceği ve ABD ile Irak arasında yeni bir "güvenlik ortaklığı" sürecine geçileceği ifade edildi.

Açıklamada, DEAŞ'a karşı Suriye'de devam eden koalisyonun askeri misyonunun ise Eylül 2026'ya kadar süreceği belirtildi.

Konuyla ilgili telekonferans yoluyla basın brifingi düzenleyen üst düzey bir ABD'li yetkili, bu anlaşmanın "Irak'tan geri çekilme" anlamına gelmediğini, daha ziyade asker sayısının azaltılması, ABD'nin Irak'ta kullandığı bazı üslerden ayrılması ve ülkedeki askeri görevlere göre yeni düzenlemelerin yapılması anlamına geldiğini söyledi.

Irak'ta halen 2 bin 500 civarında askeri bulunan ABD'nin bu ülkedeki asker sayısını ne kadar azaltacağına ilişkin detay vermeyen yetkili, "Şu gerçeğin altını çizmek istiyorum ki bu bir geri çekilme değil. Bu bir geçiş süreci. Bu, bir askeri koalisyon görevinden genişletilmiş ABD-Irak ikili güvenlik ilişkisine geçiş sürecidir." dedi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, 17 Eylül'de Amerikan Bloomberg televizyonuna verdiği röportajda, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'taki görevinin yakında tamamlanacağını açıklamıştı.

Sudani, "Uluslararası koalisyonun Irak'taki misyonunun sona erdirilmesi, hükümet programının bir parçasıdır. Uluslararası koalisyonun Irak'taki misyonunun bitiş tarihini yakında duyuracağız. Uluslararası koalisyonun varlık gerekçeleri bitti, 86 ülkenin (Irak'ta) varlığına gerek yok. Irak, savaş sürecinden istikrar aşamasına geçti." ifadesini kullanmıştı.

ABD'nin aksine terör örgütü DEAŞ'ın Irak için bir tehdit oluşturmadığını belirten Sudani, Irak'ın 2014'teki gibi olmadığını, dönüşüme uğradığını ve DEAŞ'ın mağaralarda, çöllerde saklanan bireyler olarak varlığının, istikrar ve güvenliğe tehdit oluşturacak düzeyde olmadığını kaydetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD ve Irak'tan Yeni Güvenlik İşbirliği - Son Dakika

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