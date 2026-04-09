ABD-İran Ateşkesi: Zafer Anlatıları ve Belirsizlikler

ABD ve İran arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda sağlanan iki haftalık ateşkes, dünya genelinde rahatlama sağlasa da barış için yeterli görünmüyor. Tarafların metni farklı yorumlaması, zorlu müzakereleri işaret ediyor ve ateşkesin sürdürülebilirliğini sorgulatıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri operasyon planlarını askıya alması, bu krizin sadece askeri değil, aynı zamanda siyasi bir zamanlama savaşı olduğunu gösterdi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in devreye girmesiyle, Hürmüz Boğazı'nın güvenli açılması şartıyla ateşkes sağlandı.

Ateşkesin en önemli yönü, metnin kendisinden ziyade, her iki tarafın kendi kamuoylarına sunduğu zafer anlatılarıdır. ABD, İran'ın askeri hedeflerinin yok edildiğini ve Hürmüz Boğazı'nı açmak zorunda kaldığını iddia ederken, İran direniş odaklı bir anlatımla ABD'nin kendi planını kabul ettiğini öne sürüyor.

İran, Hürmüz Boğazı'nda yeni bir mekanizma planlayarak geçiş başına ücret alma hakkını doğuracak, bu da deniz ticaretinde kontrol rekabetine yol açabilir. İsrail ateşkesi isteksizce kabul etti, ancak Netanyahu'nun yaklaşan seçimler öncesinde ateşkesi bozup bozmayacağı belirsizliğini koruyor.

Körfez Arapları, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünün meşrulaşmasından memnun değil ve alternatif yollar arayabilir. Pakistan'daki barış görüşmeleri, tarafların farklı yorumları nedeniyle zorlu geçecek ve kalıcı barışın nasıl sağlanacağı belirsizliğini sürdürüyor.