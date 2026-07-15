ABD ve İran Arasındaki Gerilim Tırmanıyor

ABD ordusunun İran'a yönelik gece saldırıları üst üste dördüncü gün devam etti. İran da bu saldırılara karşı misillemede bulundu. ABD ayrıca, Hürmüz Boğazı'na ablukayı yeniden devreye soktu.İran'daki hedeflere saldırılarına üst üste dördüncü gece de devam eden ABD ordusu, İran limanlarına yönelik deniz ablukasını da yeniden başlattı. İran ise misilleme olarak Kuveyt, Ürdün ve Bahreyn'deki ABD üslerini hedef aldı.

ABD Merkez Komutanlığının (CENTCOM) X hesabından yapılan açıklamada, İran hedeflerine yönelik son operasyonun, Tahran'ın "Hürmüz Boğazı'ndaki ticaret gemilerine yönelik saldırılarda kullandığı kapasitelerin zayıflatılmasını" amaçladığı belirtildi.

CENTCOM Komutanı Brad Cooper da Tahran'ın "kasıtlı olarak sivillere saldırdığını" öne sürdü, geçen hafta yedi ticaret gemisine yönelik İran saldırılarında ölü, yaralı ve kayıplar olduğunu dile getirdi.

Bu arada ABD ordusu, daha önce duyurulduğu gibi İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden başlattı. CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre abluka, Salı günü Türkiye saati ile 23.00'da başladı.

İlgili açıklamada, halihazırda "ABD donanmasına ait 20'den fazla savaş gemisi ve yüzlerce askeri uçağın Ortadoğu genelinde konuşlandırıldığı", Amerikan silahlı kuvvetlerinin "tetikte, güçlü ve hazır" olduğu ifade edildi.

Trump'tan altyapıya saldırı tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın önümüzdeki hafta sonuna kadar bir anlaşmayı kabul etmemesi halinde bu ülkedeki elektrik santralleri ve köprülere saldırı emri vereceği tehdidinde bulundu.

Televizyon kanalı Fox News'e konuşan Trump, "Gelecek hafta onlar için işler gerçekten kötüleşecek, çünkü gelecek hafta sıra elektrik santrallerine gelecek. Gelecek hafta sıra köprülere gelecek" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, Tahran yönetimi ile ilgili olarak "Masaya oturup müzakere etmedikleri sürece tüm elektrik santrallerini devre dışı bırakacağız. Tüm köprülerini devre dışı bırakacağız" dedi.

Diğer yandan Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen tanker ve yük gemilerinin taşıdığı ürünün yüzde 20'si miktarında geçiş ücreti alma fikrinden geri adım attı. Körfez ülkeleri liderlerinin kendisini arayarak ABD'ye büyük miktarda yatırım yapma vaadinde bulunduklarını dile getiren Trump, geçiş ücreti gelirini, bu ülkelerle yapılacak ticaret anlaşmaları yoluyla elde etmek istediğini açıkladı.

ABD ve İran,Haziran ortasında Pakistan'ın arabuluculuğunda 60 gün içinde barış anlaşmasına zemin hazırlaması amaçlanan bir çerçeve mutabakat imzalamıştı. Mutabakatın maddelerinden biri de Hürmüz Boğazı'ndan "güvenli ve ücretsiz geçiş"in sağlanması ile ilgiliydi. Söz konusu anlaşma ile Boğaz'dan daha fazla gemi geçişi sağlanmış, ancak daha sonra ABD'nin İran'ı sorumlu tuttuğu, yük gemilerine yönelik saldırılar meydana gelmişti.

İran, dünya genelinde petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz ticareti için son derece önemli olan Hürmüz Boğazı'nı, ABD ve İsrail'in geçen Şubat ayı sonu başlayan saldırılarının ardından fiilen kapatmış ve bu durum küresel enerji fiyatlarının astronomik ölçülerde artmasına sebep olmuştu.

Tahran: ABD anlaşmayı bozdu

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kasım Garibabadi, Salı günü yaptığı açıklamada Washington'u, tekrar deniz ablukası başlatarak iki ülke arasında müzakere edilen çerçeve anlaşmayı "bozmakla" suçladı.

İran Devrim Muhafızları ise, Hürmüz Boğazı'nın "Amerika Birleşik Devletleri saldırganlığını sonlandırana kadar" kapalı kalacağını duyurdu. İran, ABD'nin son hava saldırılarına tepki olarak Körfez ülkelerindeki birçok ABD üssünü hedef aldı. İran devlet televizyonu İrib'e göre ordu, Çarşamba sabahı Ürdün'deki El Ezrak Hava Üssü'nde ABD ordusu tarafından kullanılan hangarları İHA'larla vurduğunu açıkladı.

Devrim Muhafızları da, Kuveyt'teki bir ABD ordusu lojistik merkezine seyir füzeleri fırlatıldığını; ayrıca Bahreyn'deki ABD Donanması'nın beşinci filosuna ait bir komuta merkezi, depolar ve akaryakıt depoları da dahil olmak üzere tesislere saldırı düzenlendiğini duyurdu.

AFP/ ET,MUK