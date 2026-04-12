ABD-İran Müzakerelerinde Anlaşma Sağlanamadı

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İran ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yürütülen müzakereler hakkında açıklamalarda bulundu. Pakistan hükümetine teşekkür eden Vance, 21 saat süren görüşmelerde Pakistan'ın harika bir iş çıkardığını, ancak bir anlaşmaya varılamadığını ifade etti. İran heyetiyle kapsamlı görüşmeler yapıldığını vurgulayan Vance, bu durumun İran için ABD'ye kıyasla daha kötü bir haber olduğunu ve şartlarını kabul etmemeyi tercih ettiklerini söyledi.

Vance, ABD'nin kırmızı çizgilerini net bir şekilde ortaya koyduğunu, esnek ve uzlaşmacı davrandıklarını, ancak İran'ın nükleer silah peşinde koşmayacağına dair kesin bir taahhüt göstermediğini belirtti. İran'ın nükleer programının büyük oranda imha edildiğini hatırlatan Vance, uzun vadeli irade görmediklerini ve umutla beklediklerini ekledi. ABD Başkanı Trump'ın iyi niyetle müzakere talimatına rağmen ilerleme kaydedilemediğini, en iyi teklifle ayrıldıklarını ve İran'ın tepkisini beklediklerini açıkladı.

İran basını da müzakerelerin sonuçsuz kaldığını doğruladı. Tasnim haber ajansı, ABD'nin aşırı taleplerinin anlaşmayı engellediğini bildirirken, Press TV, Hürmüz Boğazı geçiş hakları ve nükleer haklar gibi konularda anlaşma sağlanamadığını duyurdu.