ABD-İran Müzakerelerinde Anlaşma Sağlanamadı
ABD-İran Müzakerelerinde Anlaşma Sağlanamadı

12.04.2026 13:10
ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İran ile Pakistan'da yapılan 21 saatlik müzakerelerin sonuçsuz kaldığını açıkladı. Vance, İran'ın nükleer programı konusunda kesin bir taahhüt sunmadığını ve müzakerelerin aşırı talepler nedeniyle tıkandığını kaydetti.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İran ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yürütülen müzakereler hakkında açıklamalarda bulundu. Pakistan hükümetine teşekkür eden Vance, 21 saat süren görüşmelerde Pakistan'ın harika bir iş çıkardığını, ancak bir anlaşmaya varılamadığını ifade etti. İran heyetiyle kapsamlı görüşmeler yapıldığını vurgulayan Vance, bu durumun İran için ABD'ye kıyasla daha kötü bir haber olduğunu ve şartlarını kabul etmemeyi tercih ettiklerini söyledi.

Vance, ABD'nin kırmızı çizgilerini net bir şekilde ortaya koyduğunu, esnek ve uzlaşmacı davrandıklarını, ancak İran'ın nükleer silah peşinde koşmayacağına dair kesin bir taahhüt göstermediğini belirtti. İran'ın nükleer programının büyük oranda imha edildiğini hatırlatan Vance, uzun vadeli irade görmediklerini ve umutla beklediklerini ekledi. ABD Başkanı Trump'ın iyi niyetle müzakere talimatına rağmen ilerleme kaydedilemediğini, en iyi teklifle ayrıldıklarını ve İran'ın tepkisini beklediklerini açıkladı.

İran basını da müzakerelerin sonuçsuz kaldığını doğruladı. Tasnim haber ajansı, ABD'nin aşırı taleplerinin anlaşmayı engellediğini bildirirken, Press TV, Hürmüz Boğazı geçiş hakları ve nükleer haklar gibi konularda anlaşma sağlanamadığını duyurdu.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

James David Vance, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Pakistan, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD-İran Müzakerelerinde Anlaşma Sağlanamadı - Son Dakika

Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
NASA’nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya’ya ulaştı NASA'nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya'ya ulaştı
ABD ile İran arasında tarihi müzakere Tahran’ın ön şartı kabul edildi ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi
İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu

Son gün 1 Mayıs 54 bin 258 TL’yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret’in kardeşi...
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret'in kardeşi...
İran’dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
İran'dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak ABD 2 seçenekle karşı karşıya
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
Öğretmen, kızı için tüm sınıfı derslerinde geri bıraktı: Beğenmiyorsan özel okula gönder
Öğretmen, kızı için tüm sınıfı derslerinde geri bıraktı: Beğenmiyorsan özel okula gönder
SON DAKİKA: ABD-İran Müzakerelerinde Anlaşma Sağlanamadı - Son Dakika
