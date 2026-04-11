ABD ve İran Arasındaki Müzakerelerde Kritik Konular Gündemde

ABD ve İran arasındaki müzakerelerdeki konuların detayları ortaya çıkarılıyor. Tahran, Washington'un Lübnan'daki ateşkes veya yaptırımların kaldırılması konusunda taahhüt vermesi için görüşmelerin başlayabileceğini vurguluyor. 40 gün boyunca devam eden çatışmaların barışı sağlama hedefine ulaşmak için bir çözüm aranıyor.

Tahran, Washington'un Lübnan'daki ateşkes veya yaptırımların kaldırılması konusunda taahhüt vermesi için ısrar ediyor ve bunun İsrail'in Hizbullah güçlerine yönelik saldırıların bir parçası olduğunu belirtti. İran, ABD'nin İran'ın varlıklarına uyguladığı blokeyi kaldırmasını ve ekonomisini felç eden yaptırımları sona erdirmesini istiyor. Ancak Washington, bu konuda hafifletimle ilerlemeye açıkken, nükleer ve füze programlarında taviz vermesi karşılığında olacağını belirtti.

Hürmüz Boğazı üzerindeki yetkisini tanımak için İran, geçiş ücreti toplamayı ve erişimi kontrol etmeyi hedefliyor. ABD ise boğazın herhangi bir kısıtlama olmaksızın petrol tankerleri ve diğer trafiğe açık olmasını istiyor. İran'ın altı haftalık savaş sırasında meydana gelen hasarlar için tazminat talebi bekleniyor, ancak ABD bu konuda henüz yorum yapmadı. İran, uranyum zenginleştirmesine izin verilmesini de istiyor.

İsrail ve ABD, İran'ın füze kapasitesinin önemli ölçüde kısıtlanması gerektiğini vurguluyorlar. Tahran ise sahip olduğu güçlü füze cephaneliğinin müzakere edilemez olduğunu belirtti. Dış politika ve ekonomik ilişkilerdeki bu kritik noktada, her iki tarafın da barışı sağlama hedefine ulaşmak için konularda ilerleme yapması önemlidir. Hürmüz Boğazı üzerindeki anlaşmazlık ve İsrail ile ilişkileri arayışları, barışı sağlama hedefine ulaşma yolunda önemli adımlar atıyorlar. Ancak hem ABD'nin ekonomik yaptırımları sona erdirmesi isteyen İran hem de Washington'un nükleer ve füze programlarında taviz vermesi gerektiği konusundaki ısrarları, çözüm yolculuğunda zorluklar olabilir.