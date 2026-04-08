ABD ve İran İki Haftalık Ateşkeste Uzlaştı, Hürmüz Boğazı Geçici Olarak Açılıyor

08.04.2026 11:19
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile iki haftalık geçici bir ateşkes üzerinde uzlaştıklarını duyurdu. İran, boğazdan geçen gemilerden ücret alma planı ve yeniden inşa için fon sağlama kapsamında barış görüşmeleri sürdürülecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı 'yok etme' tehditlerinin ve verdiği sürenin dolmasına bir saatten az kala, ABD ile İran iki haftalık geçici bir ateşkeste uzlaştı. Trump, İran genelinde saldırıları tırmandırma planlarını askıya aldığını açıklarken, Tahran'dan 'uygulanabilir' bir ateşkes önerisi aldığını belirtti. İran, bu kapsamda Hürmüz Boğazı'nı geçici olarak yeniden açmayı kabul etti.

İran devlet medyasına göre, İran savaşın ancak Beyaz Saray'a Pakistanlı arabulucular aracılığıyla iletilen 10 maddelik barış planı doğrultusunda detaylar netleşirse sona ermesini kabul edecek. Plan, İran ve Umman'ın boğazdan geçen gemilerden ücret almasına izin veriyor ve İran'ın bu gelirleri yeniden inşa için kullanması öngörülüyor. Barış görüşmeleri başarısız olursa Tahran'ın boğazı yeniden kapatabileceği belirtiliyor.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran ve ABD heyetlerini cuma günü İslamabad'da görüşmeye davet etti. Tahran görüşmelere katılacağını açıkladı, ancak ABD'nin katılımına dair resmi açıklama yapılmadı. Uzmanlar, İran'ın 'maksimalist' taleplerinin ABD tarafından doğrudan kabul edilmesinin düşük ihtimal olduğunu, ancak müzakereler için bir başlangıç noktası oluşturduğunu ifade ediyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

