ABD ve İran Görüşmeleri Yakın Olacak

27.03.2026 14:14
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, ABD ve İran arasında doğrudan görüşmelerin Pakistan'da yapılacağını duyurdu.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD ile İran arasında doğrudan görüşmeler için hazırlıkların sürdüğünü ve görüşmenin yakın zamanda Pakistan'da yapılmasının beklendiğini söyledi.

Wadephul, Alman kamu yayıncısı Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çatışmaların sürdüğünü belirten Wadephul, buna rağmen ABD ile İran arasında görüşmelerin başlamasının öngörülmesi nedeniyle ilk umut işaretlerinin ortaya çıktığını ifade etti.

Wadephul, ABD ile İran arasında görüşmeler olup olmadığına ilişkin soruya, "Bilgilerime göre dolaylı temaslar gerçekleşti ve şu anda doğrudan bir görüşme için hazırlıklar sürüyor. Bunun yakın gelecekte Pakistan'da yapılması bekleniyor." yanıtını verdi.

Bu görüşmelerin gerçekleştirilmesinin iyi bir haber olduğunu aktaran Wadephul, "Belli ki ilk pozisyonlar üçüncü bir taraflar aracılığıyla yazılı olarak zaten paylaşılmış." değerlendirmesinde bulundu.

Wadephul, bunun kim tarafından kolaylaştırıldığını ise tam olarak bilmediğini aktararak ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun G7 Dışişleri Bakanları Toplantısında belki bunu anlatacağını, ancak bu tür konuları kamuoyunda çok fazla tartışmanın faydalı olmayacağını da ifade etti.

Çatışmalar sona erdikten sonra Almanya'nın Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmaya açık olduğunu yineleyen Wadephul, "Her zaman şunu söylüyoruz; bu savaş bittiğinde, Almanya prensip olarak Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olup olamayacağımızı değerlendirmeye hazırdır." dedi.

Wadephul, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya bugün 'Bu savaş nasıl sonlandırılacak?" şeklinde bir soru mu sormayı istediğine ilişkin soruya da, "Bunu böyle ifade edebiliriz. Amacımız ABD'nin yaklaşımı ve çıkarları hakkında bilgi edinmek. Elbette, orada kendi çıkarlarımızı da dile getireceğiz." yanıtını verdi.

Bakan Rubio'nun, Fransa'nın Cernay-la-Ville köyünde düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılması bekleniyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 15:10:14. #7.12#
