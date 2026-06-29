ABD ve İran Hürmüz'de Görüşecek - Son Dakika
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ABD ve İran Hürmüz'de Görüşecek

ABD ve İran Hürmüz\'de Görüşecek
29.06.2026 10:34
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ABD ile İran, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi azaltmak için Doha'da görüşme kararı aldı.

WASHINGTON, 29 Haziran (Xinhua) -- ABD ve İran, Hürmüz Boğazı'ndaki anlaşmazlığı çözüme kavuşturmak üzere karşılıklı saldırılarını "şimdilik" durdurma ve Katar'ın başkenti Doha'da salı günü görüşme kararı aldı.

ABD merkezli haber sitesi Axios'un bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı pazar günkü haberine göre, taraflar teknik görüşmeler süresince "şimdilik" geri çekilecek ve gemiler Hürmüz Boğazı'nda serbestçe seyredebilecek.

Görüşmelerin başlangıçta salı günü İsviçre'de gerçekleştirilmesi ve İran'ın nükleer programına odaklanması kararlaştırılmıştı. Ancak Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin yeniden tırmanması nedeniyle görüşmeler Doha'ya taşındı ve odak noktası stratejik su yolundaki deniz taşımacılığı güvenliğine kaydırıldı.

Bir hafta önce İsviçre'de yapılan müzakereler sırasında ABD ile İran, boğazdaki trafiği koordine etmek amacıyla ABD ordusu ile İran İslam Devrim Muhafızları arasında bir "acil iletişim hattı" kurulması konusunda mutabık kalmıştı.

Ancak habere göre, cumartesi itibarıyla söz konusu "acil iletişim hattı" henüz faaliyete geçmedi.

ABD, Hürmüz Boğazı'nda "İran'ın ticari gemilere yönelik süregelen saldırganlığını" gerekçe göstererek cuma ve cumartesi günleri İran hedeflerine yönelik hava saldırıları düzenledi. İran ise saldırılara, bölgedeki ABD askeri mevzilerini vurarak karşılık verdi.

Kaynak: Xinhua

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